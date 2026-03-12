Beckhamov sin skinuo majicu i izazvao pomutnju na mrežama: "Nemoj nam to raditi!"

Romeo Beckham podijelio je novu fotografiju na Instagramu na kojoj pozira bez majice u opuštenom izdanju, a pratitelji su je zasuli emotikonima srca i vatre te komentarima u kojima su ga, među ostalim, usporedili s Justinom Bieberom.

Sin nogometne legende Davida Beckhama i modne dizajnerice Victorije Beckham, Romeo ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu podijelio novu fotografiju koja je brzo izazvala brojne reakcije pratitelja.

Na fotografiji Romeo pozira opušteno sjedeći u fotelji u elegantnom interijeru, dok iza njega stoji veliki televizor i prozori prekriveni svijetlim zavjesama.

Galerija 25 25 25 25 25

Romeo Beckham - 6 Foto: Instagram

Romeo Beckham - 2 Foto: Instagram

Romeo Beckham - 4 Foto: Instagram

Odjeven je u široke svijetle traperice i tenisice, dok na gornjem dijelu tijela nema majicu, pa su u prvom planu njegove tetovaže i nakit. Uz njega se vidi i sat na ruci te nekoliko lanaca oko vrata, što cijelom izgledu daje ležeran, ali stiliziran dojam.

Obitelj Beckham Foto: Instagram

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp

David i Brooklyn Beckham - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner ponosno pokazala sina, svi kažu da je preslika oca Vlade Kalembera

Fotografija je brzo prikupila velik broj lajkova, a komentari pratitelja ispunili su se emotikonima srca i vatre, dok su mnogi ostavili i duhovite ili komplimentirajuće poruke.

"Na trenutak sam pomislio da je Justin Bieber", "Moj muž", "Još uvijek si malo previše odjeven", "Nemoj nam to raditi, previše si lijep", "Prekrasan muškarac", pisali su mu pratitelji.

David i Victoria Beckham - 2 Foto: Profimedia

David i Brooklyn Beckham - 1 Foto: Profimedia

Ovime je drugo dijete Beckhamovih pokazalo kako ga se ne dotiče mnogo drama obitelji s njegovim bratom Brooklynom, koji je roditelje prozvao za performativne objave i kontrolu. Pisanja o neslaganju u obitelji započela su lani, kada se 27-godišnji Brooklyn i njegova supruga nisu pojavili na Davidovoj rođendanskoj proslavi, a sve je eskaliralo u siječnju podužom objavom na Instagramu kada je napao roditelje, poručivši da se ne želi pomiriti s obitelji i da se napokon zauzima za sebe.

U cijelu dramu uvučena je i najmlađa članica obitelji Harper, o čemu više čitajte OVDJE.

Koji su najveći skandali obitelji Beckham, pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Amerikanac koji u Hrvatskoj uređuje kuću od pet tisuća eura pohvalio se velikim napretkom!

Pogledaji ovo inMagazin Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani folk-pjevač jedva je izgovorio nekoliko riječi nakon bratove smrti: ''Izgubio sam pola sebe...''