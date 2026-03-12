Shrvani folk-pjevač jedva je izgovorio nekoliko riječi nakon bratove smrti: ''Izgubio sam pola sebe...''

Shrvani pjevač prvi put se obratio javnosti nakon smrti brata. Kroz suze je izgovorio nekoliko rečenica o gubitku koji ga je potpuno slomio.

Srpskog pjevača Darka Lazića pogodila je velika obiteljska tragedija. Njegov brat Dragan Lazić poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Vladimirci kod Šapca. Više o tome pisali smo OVDJE.

Nakon tragične vijesti, u obiteljskoj kući u selu Brestač okupili su se brojni članovi obitelji, prijatelji i kolege kako bi pružili podršku shrvanoj obitelji.

Dragan Lazić - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Među onima koji su stigli bila je i Lazićeva bivša supruga Ana Sević, koja je došla u pratnji supruga Danijela, piše portal Kurir.

Darko Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pjevač je, unatoč velikoj boli, nakratko stao pred okupljene novinare. Vidno slomljen i kroz suze, jedva je pronalazio riječi dok je govorio o gubitku koji ga je zadesio.

Darko Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Bit ću jako kratak, neću puno govoriti. Ne znam ni što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe i sve mi je ovo jako teško palo jer sam ga držao u naručju i izgubio ga. Samo vas molim za malo razumijevanja. Hvala vam što ste došli, ali više nemam ni snage, ni riječi, ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca – najbližeg svoga – i to je nešto što nikome ne bih poželio. Oprostite mi i nemojte mi ništa zamjeriti'', rekao je srpski glazbenik.

