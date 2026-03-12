Ana Rucner ponosno pokazala sina, svi kažu da je preslika oca Vlade Kalembera

Ana Rucner na Instagramu je podijelila sliku svog sina Dariana, koji sve više sliči slavnom ocu Vladi Kalemberu.

Naajpoznatija hrvatska crossover violončelistica Ana Rucner nerijetko se na društvenim mrežama pohvali svojim sinom Darianom, kojeg je dobila u braku s proslavljenim pjevačem Vladom Kalemberom.

Iznimka nije bila ni ovaj put, kada je putem Instastoryja objavila fotografiju 19-godišnjaka, koji s godinama sve više liči na svog slavnog oca.

Galerija 28 28 28 28 28

Darian Kalember Foto: Instagram Screenshot

"Moj sin, moje sve", napisala je Rucner uz fotografiju Dariana kojeg bi mnogi vrlo lako zamijenili za Vladu, pogotovo u njegovim mlađim danima.

Ana Rucner i Vlado Kalember - 5 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ana Rucner sa sinom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vlado Kalember, Darian Kalember Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Da jabuka ne pada daleko od stabla, Darian je pokazao u nekoliko navrata prošle godine. Zajedno s roditeljima posjetio je jedan starački dom u Zagrebu, gdje su izveli niz svojih poznatih obrada i tako zabavili štićenike. Nešto kasnije u ljeto imao je posebni set za DJ pultom za vrijeme majčinog koncerta "Pozdrav ljetu" na arheološkom nalazištu Vižula u Medulinu, a sudjelovao je i na snimanju pjesme "Ako sve to nije ljubav" očeve grupe Srebrna krila.

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji u Hrvatskoj uređuje kuću od pet tisuća eura pohvalio se velikim napretkom!

"Od svoje dvanaeste godine više sam se htio baviti elektronikom ili istraživati nešto novo, a u petnaestoj sam upoznao glazbu i nekako sam si rekao da moram završiti ono što su oni zapravo započeli", ispričao je Darian u svom prvom televizijskom intervjuu kojeg je dao za IN magazin.

Darian Kalember Foto: In Magazin

Ana Rucner i Darian Kalember Foto: Instagram

Vlado Kalember sa sinom Foto: Darko Tomas / CROPIX

Usprkos tome što su se razveli, Ana Rucner i Vlado Kalember ostali su u odličnim odnosima.

"O bivšima uvijek sve najbolje. O ocu mog djeteta, apsolutno. Sve najbolje. Mi smo prijatelji, jedanaest godina je prošlo otkad smo se razveli. I zauvijek smo roditelji. Nije lako stalno čitati o temi koja je već stvarno dosadna. Jer već nema skandala. I ne postoji, nikad se neće desiti. I nitko neće nikad znati koji je razlog. A i koga to zapravo zanima?", ispričala je Rucner jednom prilikom za Happy FM, dok je Kalember za IN magazin na upit o čuđenju drugih ljudi o njihovim dobrim odnosima odgovorio: "Da, meni je žao što to nije pravilo."

In Magazin: Vlado Kalember - 3 Foto: In Magazin

Vlado Kalember i Ana Rucner - 3 Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Vlado Kalember i Ana Rucner - 1 Foto: Sandra Simunovic / CROPIX

Ana je nedavno podijelila Darianov intervju u kojem je govorio o ocu, o čemu više čitajte OVDJE.

Tijekom nedavne turneje Kinom, Ana Rucner je dobila posebno priznanje, o čemu više čitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Biste li ih vi nosili? Futuristički detalj srpske folkerice ukrao je svu pažnju!

Pogledaji ovo inMagazin Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!

Pogledaji ovo Celebrity Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu