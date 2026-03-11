Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!

Lidia Bastianich danas je televizijska zvijezda, autorica brojnih kuharica i vlasnica restorana koje posjećuju ljubitelji gastronomije iz cijelog svijeta. No gdje god živjela i radila, rodna Istra uvijek ima posebno mjesto u njezinu srcu. S našom se Dijanom Kardum prisjetila djetinjstva, a otkrila nam je i kakva je baka.

Mirisi istarske kuhinje, bakina kuća i djetinjstvo provedeno u dvorištu punom života – upravo su to uspomene koje Lidiju Bastianich i danas najviše vežu uz rodnu Pulu. Svjetski poznata kuharica, koja je karijeru izgradila u Americi, kaže kako je svaki povratak u Istru za nju povratak korijenima.

Kakav je osjećaj kad dođe u Pulu, kad dođe u Hrvatsku?

''Osjećaj je, dođem doma, ja sam rođena tu pa idem u kućicu gdje je baka živjela, ja sam kao u raju'', kaže nam Lidia Bastianich.

Kad dođe u taj raj, često svrati do tržnice, gdje ju, naravno, zaustavljaju i pozdravljaju.

''Da, gledaju me pa jeste vi... Ja kažem da sam ja i onda mi sve pričaju kako me gledaju, kako vole ono što kuham. I to mi je multo piaccere, baš čujem od srca da ovi ljudi gledaju i da me poznaju i ja sam tu rođena, pa sam daleko više od 60 godina, ne zaboraviti - kontakt je jako važan'', kaže.

Upravo su godine provedene u Istri oblikovale njezin život i karijeru. Kao djevojčica najviše je vremena provodila uz baku, koja je imala dvorište puno životinja, vrt i kuhinju u kojoj se kuhalo od onoga što priroda daje.

Kako se sjeća svog djetinjstva ovdje u Hrvatskoj?

''Kad sam ja bila tu nije bila Hrvatska, bila je Jugoslavija, formativne godine, od kad sam rođena do desete godine bila sam tu. Puno sam bila s bakom, ona je imala svoje životinje, svoj đardin i sve to, to je mene dovelo na struku gdje sam ja sad jer sve ono od djetinjstva se sjećam. Kad dođem tu baš uživam, opušteno'', kaže nam.

Njezina životna priča bila je poput filma. S 11 godina s obitelji je završila u Trstu. A nakon toga svi su otišli u Sjedinjene Američke Države. U novoj zemlji trebalo je izgraditi sve ispočetka.

Kako je otkrila na ovogodišnjem Womens Weekendu, željela je biti pedijatrica, no ipak je završila u kuhinji. A prvi restoran sa suprugom je otvorila već s 24.

Danas iza sebe ima impresivnu karijeru, ali najponosnija je na svoju obitelj. I njezina djeca Tanya i Joe, koji je bio i član žirija američkog MasterChefa, bave se kulinarstvom.

A posebnu radost donose joj i unuci.

''Imam ih pet. Jedan je počeo s mojim sinom raditi, dva idu dalje u školu, na doktorat, a preostala dva rade''.

Bez obzira na svjetsku slavu, restorane i televizijske emisije, jedna stvar u njezinu životu nikada se nije promijenila – ljubav prema obitelji i zajedničkom stolu. Najdraže joj je kad su unuci oko nje.

Za Lidiju Bastianich, najveći uspjeh ipak nije slava – nego obitelj, uspomene i okusi djetinjstva koji su je odveli sve do svjetske gastronomije.

Galerija 12 12 12 12 12

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Adi Šoše otkrio nam je svoje rituale pred koncert, ali i čime ga oduševljava sestra Lejla!