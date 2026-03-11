Kako danas živi Nered? Iza karijere obilježene hitovima stoji osobna priča o vjeri i obitelji

Od pozornice i hip-hopa do obiteljskog života i duhovnosti. Kako danas živi Nered i zašto kaže da mu je vjera promijenila pogled na život, otkrio je našoj Patriciji Novaković.

Na domaćoj hip hop sceni Nered je prisutan više od dva desetljeća. Ali iza te bogate karijere obilježene hitovima i koncertima stoji i osobna priča o obitelji, vjeri i životnim prekretnicama. A koliko mu je ta dimenzija života važna, pokazuje i iskustvo koje je podijelio sa sinom, zajedno su prošli gotovo 800 km dug hodočasnički put, poznat kao Camino de Santiago.



''Završili smo to hodočašće i sin je rekao nikad više, šalim se, mislim stvarno je rekao nikad više ali ne zato što mu nije bilo lijepo nego ga frendovi zovu na more, i sad mu je društvo preče nego opet ići s tatom na jednu takvu expediciju. Bilo je prekrasno i to mi je sad postala praksa, i ovo ljeto 1.8. idem na isti taj Camino samo s portugalske strane, neće biti 800km nego 650km, ali isto u roku 22 dana ćemo to proći'', ispričao nam je Marko Lasić Nered.

Uz glazbenu karijeru koja traje godinama, danas sve češće govori o onome što mu je postalo najvažnije, a to su obitelj i uloga oca.



''Pa meni nikad nije bilo teško, u principu karijera je postojala dok nije došla obitelj, kad je došla obitelj fokus se prebacio na obitelj, i sad kad su klinci već malo narasli i zreliji sad je opet vrijeme da se vratim u glazbu jer možemo''.

Iako ga publika najčešće povezuje s glazbom, u njegovu privatnom životu veliku ulogu ima i vjera.

''Vjeri svi uvijek pristupamo i nalazimo spas u vjeri kad smo u najekstremnijim situacijama, kad si smrtno ugrožen, kad si na samom dnu i onda se svi kunu u Boga, i teško je poslije toga ostati dosljedan tome i nastaviti taj put u svakodnevnom životu ali da vjernik jesam i trudim se biti ok. Duhovnost ti dođe s godinama i zahvalan si na malim situacijama o kojima prije nisi razmišljao'', priznaje.

Daleko od pozornice, njegov dan često izgleda mnogo jednostavnije - obitelj i vrijeme provedeno s djecom.



''To kakav sam tata, to trebate moje klince pitati, moje cure, ja mislim da sam ok, mislim da puno ovisi na koji način pristupaš klincima i vezan si uz njih, pogotovo dok su mali tih prvih 6,7 godina je ključno, ja imam sreće da imam divnu ženu i super klince i mislim da smo dobro odradili taj dio''.

Kod kuće ima svoje najvjernije obožavateljice – kćeri, koje kažu da ne samo da je tata jako zabavan, već slušaju njegovu glazbu i maštaju da krenu njegovim stopama.



Kad si roditelj, najvažnije poruke često su one koje želiš ostaviti svojoj djeci.



''Pa lekciju života će naučiti sami isto kako je i tata, al volio bi da znaju da je tata true artist, i da gledam svijet drugačije nego obični ljudi, volim maštati, dijete sam kao i oni, valjda zato me i vole, ja volim sanjati i mislim da uvijek u srcu treba ostati klinac'', zaključio je Nered.

Nakon godina na pozornici i u studiju, Neredova priča i dalje traje, samo sad u nekim novim poglavljima.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 inMagazin Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!