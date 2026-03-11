Adi Šoše otkrio nam je svoje rituale pred koncert, ali i čime ga oduševljava sestra Lejla!

Adi Šoše je za Dan žena prvi put nastupio na Višnjiku i oduševio mnogobrojne obožavateljice. Na zadarskom spektaklu bio je i naš Gordan Vasilj, kojem je popularni Mostarac otkrio rituale prije nastupa, kako puni baterije za naporan koncertni tempo i čime ga oduševljava sestra Lejla.

Zadarski Višnjik je za Dan žena pucao od emocija zahvaljujući snažnim izvedbama Adija Šoše, kojeg smo priveli na čašicu razgovora netom prije izlaska na pozornicu.

''Sjećam se prvi put kad sam pjevao u Zadru prije tri godine otprilike, pred mnogo manje ljudi nego večeras, to je bio neki moj početak i stvarno jesam sanjao ove stvari, nekako još uvijek se čini kao san, tako da hvala Bogu što me pripazio.'', rekao nam je Adi Šoše.

Iako se u samo nekoliko godina prometnuo u jednog od najtraženijih pjevača u regiji, mostarski slavuj je ostao skroman i prizeman.

''Dobro je što priča stvarno raste, nekako svakim danom postaje sve ozbiljnija, veća, šira, ljepša. Stvarno sam zahvalan tim ljudima što dolaze na koncerte. Sve čekam kad ću ih smoriti, pravo da vam kažem, ali evo, nekako samo više i više ljudi dolazi na te koncerte, hvala im od srca.''

Veliki zadarski koncert je nažalost propustila Adijeva obitelj i djevojka Nevena Nikolić.

''Nije, sam sam večeras sa svojim bendom i svojom publikom, ali ono super mi je, nije da se žalim.''

Ima li neki ritual prije ovako velikih koncerata kao što je ovaj u Zadru?

''Pa eto, volim imati taj neki mir pred koncerte, ali uglavnom nikad nemam mir jer uvijek je svlačionica puna ljudi, uvijek je neka buka, kaotično neko stanje, ali eto privikne se nekako čovjek s vremenom. Napijem se vode, to je jedino i malo frizuru napravim pred ogledalom koja je uglavnom grozna prije svirke''.

Kako je napunio baterije za ovaj period koji je dosta intenzivan?

''Odmarao sam dosta, prvi mjesec sam cijeli preležao, gledao serije, filmove.''

A zbog anksioznosti Adi do dvadesete godine nije mogao zapjevati ni pred roditeljima.

''Ja kroz život nisam baš njima dao mnogo povoda da vjeruju u mene, bilo je tu nekih uspona i padova. Ne, ovo isjeci (smijeh). Roditelji su prekrasna podrška, mnogo ih volim i pozdravljam. Ćao mama.''

Da jabuka ne pada daleko od stabla, potvrdila je i pjevačeva sestra, 26-godišnja Lejla koja je također glazbeno jako talentirana.

''12 godina je svirala violinu, pjeva fenomenalno, baš mi je nedavno poslala pjesmu koju je snimila, cover je napravila. Još uvijek pjeva, iako nije u muzici, dva fakulteta je završila, radi jedan posao koji nema veze s glazbom, izabrala je drugi put.''

Adi je dokaz da oni koji su spremni svoj život u potpunosti podrediti cilju, itekako uspijevaju. Uskoro će objaviti i novu, veselu pjesmu, koja će, kaže, biti šok za njegovu mnogobrojnu publiku. Jedva čekamo!

