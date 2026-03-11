Biste li ih vi nosili? Futuristički detalj srpske folkerice ukrao je svu pažnju!

Dara Bubamara privukao je pažnju dolaskom, a fotografi su jedva dočekali zabilježiti njezino neobično modno izdanje.

Srpska pjevačica Dara Bubamara privukla je pažnju dolaskom na snimanje emisije ''Zvezde Granda'' u Beogradu, gdje se pojavila u upečatljivoj modnoj kombinaciji koja nije prošla nezapaženo.

Dara je za ovu priliku odabrala crnu, pripijenu kombinaciju koja naglašava figuru – uski kombinezon koji je spojila s kratkom kožnom jaknom, stvarajući efektan i pomalo buntovan izgled.

Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/Ata images

Stajling je upotpunila crnim čizmama na visoku potpeticu.

Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/Ata images

Posebnu pažnju privukle su i velike futurističke sunčane naočale koje su u potpunosti prekrile njezine oči. Ovaj modni dodatak dao je cijelom izdanju pomalo misteriozan dojam, kakav Dara često voli istaknuti svojim javnim pojavljivanjima.

Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/Ata images

Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/Ata images

Svojim dolaskom pjevačica je, kao i mnogo puta ranije, pokazala da voli odvažne modne kombinacije koje naglašavaju njezin stil. Nedavno je u krozet utegnula bujne obline do maksimuma. Više o tome pisali smo OVDJE.

Dara Bubamara Foto: Instagram

Dara Bubamara Foto: Instagram

Dara Bubamara Foto: Instagram

