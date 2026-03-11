Biste li ih vi nosili? Futuristički detalj srpske folkerice ukrao je svu pažnju!

Dara Bubamara privukao je pažnju dolaskom, a fotografi su jedva dočekali zabilježiti njezino neobično modno izdanje.
Srpska pjevačica Dara Bubamara privukla je pažnju dolaskom na snimanje emisije ''Zvezde Granda'' u Beogradu, gdje se pojavila u upečatljivoj modnoj kombinaciji koja nije prošla nezapaženo.3 vijesti o kojima se priča podijelila osobni trenutak Georgina napustila Ronalda i njihov dom, poznato je gdje se sklonila s djecom Tajna izgleda supermodela Tvrdi da zahvaljujući ovoj rutini i s 55 godina izgleda kao u danima najveće slave ''Vau, kakva fotka'' Kako izgleda otac omiljene Hercegovke? Topli obiteljski prizor pokazao je koliko su bliski!
Dara je za ovu priliku odabrala crnu, pripijenu kombinaciju koja naglašava figuru – uski kombinezon koji je spojila s kratkom kožnom jaknom, stvarajući efektan i pomalo buntovan izgled.
Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/Ata images
Stajling je upotpunila crnim čizmama na visoku potpeticu.
Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/Ata images
Pogledaji ovo Preporuke Najtajanstvenija ljubav Hollywooda: U 48. godini dobila je dijete sa slavnim Jamesom Bondom
Posebnu pažnju privukle su i velike futurističke sunčane naočale koje su u potpunosti prekrile njezine oči. Ovaj modni dodatak dao je cijelom izdanju pomalo misteriozan dojam, kakav Dara često voli istaknuti svojim javnim pojavljivanjima.
Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/Ata images
Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/Ata images
Pogledaji ovo Celebrity Fotka Lejle Filipović s vječnim regionalnim šarmerom prikupila 7 tisuća lajkova!
Svojim dolaskom pjevačica je, kao i mnogo puta ranije, pokazala da voli odvažne modne kombinacije koje naglašavaju njezin stil. Nedavno je u krozet utegnula bujne obline do maksimuma. Više o tome pisali smo OVDJE.
Dara Bubamara Foto: Instagram
Dara Bubamara Foto: Instagram
Dara Bubamara Foto: Instagram
Galerija 26 26 26 26 26
1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Preporuke Nakon miljenika iz hit-serije sreću je pronašla s bivšim suprugom poznate pjevačice!
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Što sve krije jezivo imanje osuđenog pedofila? Smješteno je usred pustinje
Pogledaji ovo Celebrity Predivno! Pjevač Parnog valjka objavio nježan video s kćeri, fanovi su odmah reagirali