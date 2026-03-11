Dirljiva objava hrvatskog zeta, rođendan kćeri obilježio je emotivnom porukom

Pedro Soltz dirljivom je objavom i nizom fotografija te videa s proslave čestitao rođendan svojoj kćeri Isabelli, poručivši koliko je ponosan i zahvalan što je ima.

Model i hrvatski zet Pedro Soltz raznježio je pratitelje na društvenim mrežama emotivnom objavom povodom rođendana svoje kćeri Isabelle.

Ponosni otac podijelio je niz fotografija i videa s rođendanske proslave, a uz objavu je napisao i dirljivu poruku u kojoj je opisao koliko mu njegova kći znači.

"Prije tri godine došla si obojiti naš svijet novim bojama. I iskreno… ne bismo promijenili niti jedan potez kistom", napisao je Soltz.

U nastavku poruke čestitao je kćeri rođendan i naglasio koliko je obitelj ponosna na nju.

Pedro Soltz Foto: Josip Moler / CROPIX

Pedro Soltz Foto: Josip Moler / CROPIX

Pedro Soltz - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

"Sretan rođendan, naša Isabella. Jako smo ponosni, vrlo zahvalni i nevjerojatno sretni što smo tvoji", dodao je.

Na kraju je u šaljivom tonu poručio i da bi volio da njegova djevojčica ne odrasta tako brzo.

"Sada molimo… možeš li prestati tako brzo odrastati?", napisao je uz emotikon koji plače od smijeha.

Pedro Soltz Foto: Josip Moler / CROPIX

Pedro Soltz u In Magazinu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Pedro Soltz i Iris Cekuš - 2 Foto: Nova TV

Objava je brzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su u komentarima slali čestitke maloj slavljenici i pohvalili dirljivu obiteljsku objavu.

Soltz često dijeli trenutke iz privatnog života sa svojom obitelji, a ovaj put pokazao je koliko mu znače mali, ali posebni trenuci poput proslave rođendana njegove kćeri.

On i supruga Iris nedavno su proslavili godišnjicu braka, o čemu više pročitajte OVDJE.

Njihova kći prošle godine je imala tešku upalu pluća, a kakvu agoniju je obitelj proživljela, otkrijte OVDJE.

