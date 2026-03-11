Ecija Belošević raspametila internet prizorima u donjem rublju: ''Blistaš, ženo!''

Ecija Belošević objavila je fotografije uz more koje su brzo privukle veliku pozornost, a ispod objave nizali su se brojni komplimenti na račun njezina izgleda.

Ecija Belošević ex Ivušić ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama. Na svom Instagramu podijelila je niz fotografija koje su brzo izazvale reakcije njezinih pratitelja.

Naime, Ecija je pozirala uz more, uživajući u sunčanom danu i prekrasnom pogledu na obalu. Na fotografijama pozira u ljubičastom donjem rublju, preko kojeg nosi satenski komplet u istoj nijansi.

Cijela kombinacija djeluje vrlo ležerno i elegantno, a savršeno se uklopila u opuštenu atmosferu uz more.

Ecija Belošević Foto: Instagram

Na jednoj fotografiji sjedi uz šalicu kave i uživa u pogledu na more, dok na drugima pozira na terasi s panoramskim pogledom na obalu. Vjetar joj razigrava kosu, a sunce dodatno naglašava ugođaj fotografija.

''Galeb i kosa su bili plaćeni glumci'', napisala je ta plavuša ispod fotki na Instagramu.

Objava je ubrzo privukla veliku pozornost pratitelja, koji su je nagradili brojnim lajkovima i komentarima.

''Ma kakva si'', ''Divan grudnjak i super ti stoji'', ''Divna'', ''Savršeno'', ''Jako si lijepa, top kombinacija'', ''Blistaš ženo'', ''Zgodnica'', dio je komentara.

