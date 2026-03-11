Fotke srpske zvijezde otkrile da je vlasnica modnog komada čija je cijena paprena!

Breskvica se na društvenim mrežama pohvalila prizorima iz Pariza, no pratiteljima je za oko zapeo jedan luksuzni modni detalj.
Srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica ovih dana uživa u Parizu, odakle je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila niz fotografija iz francuske prijestolnice.
Na objavama je pokazala kako provodi vrijeme u gradu ljubavi – šetnje ulicama Pariza, razgledavanje znamenitosti i uživanje u poznatoj pariškoj atmosferi.
Breskvica je pritom pozirala u elegantnoj modnoj kombinaciji, u svijetlim hlačama i puloveru, uz beretku koja je dodatno naglasila pariški stil.
Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Instagram
Ipak, jedan detalj posebno je privukao pozornost njezinih pratitelja. Na fotografiji je pozirala s prestižnom Hermèsovom torbom Birkin, jednim od najpoželjnijih modnih dodataka na svijetu.
Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Instagram
Birkin torba smatra se simbolom luksuza i statusa, a njezina cijena uvelike ovisi o modelu, materijalu i dostupnosti. Dok se neki modeli mogu kupiti za desetak tisuća eura, najrjeđe i najekskluzivnije verzije na tržištu dosežu i cijenu od nekoliko milijuna eura.
Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Instagram
