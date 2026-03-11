Skupa u izlasku: Alka Vuica podijelila fotku s budućom snahom, koja je prava ljepotica!

Naša poznata kantautorica i glazbena diva Alka Vuica još jednom je pokazala kako zna uživati u životu, a svu pozornost na novoj objavi ukrala je njena nova snaha.

Naša glazbena diva Alka Vuica u najnovijoj objavi na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere s opuštenog druženja s prijateljicama i svojom budućom snahom u jednom poznatom zagrebačkom restoranu.

Alka je objavila kratak video sastavljen od niza fotografija na kojima pozira u društvu prijateljica, a iz svake se kadra osjeća vesela i opuštena atmosfera. Kao i uvijek, pjevačica je bila besprijekorno dotjerana.

Ipak, na fotografijama je posebnu pažnju privukla Dora Šitum, Alkina buduća snaha, koja je mnogima odmah zapela za oko. Na fotografiji se nalazi s lijeve strane.

''Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, slikarica, akademska i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arijan tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće'', rekla je Alka o snahi za IN magazin.

Alka Vuica i snaha Dora - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, Alka je nedavno otkrila kako se njezin sin jedinac, glazbeni producent Arian Vuica, uskoro ženi svojom dugogodišnjom partnericom Dorom. Nedugo zatim stigla je i vijest koja je dodatno razveselila obitelj, ali i javnost – par očekuje svoje prvo dijete.

Riječ je o dječaku koji bi na svijet trebao stići početkom srpnja, a ponosna Alka ne krije koliko se veseli novoj životnoj ulozi. Glazbena diva s velikim se entuzijazmom priprema za, kako sama kaže, najvažniju ulogu dosad – ulogu bake.

Alka Vuica i Arian Vuica - 4 Foto: Instagram

Alka Vuica i Arian Vuica - 1 Foto: Instagram

Za IN magazin progovorila je i o imenu za unuka, a prilog pogledajte OVDJE.

