Znate li tko je poznati otac našeg svestranog glumca koji je na prvu osvojio gledatelje showa Nove TV?

Natjecatelj showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Lovro Juraga dolazi iz poznate glumačke obitelji, a njegov otac također je dobro poznato lice domaće scene.

Na Novu TV stigla je nova sezona popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a među natjecateljima se našao i glumac Lovro Juraga.

Već na samom početku natjecanja nametnuo se kao jedan od favorita za pobjedu svojom transformacijom u Bensona Boonea, a nastupa se prisjetite OVDJE.

Lovro Juraga - 8 Foto: Nova TV

Osim nastupima, Lovro privlači pažnju i zanimljivom obiteljskom pričom – naime, dolazi iz poznate glumačke obitelji.

Njegov otac je proslavljeni hrvatski glumac Slavko Juraga (66), koji je tijekom dugogodišnje karijere ostvario brojne zapažene kazališne, filmske i televizijske uloge. Široj publici poznat je po ulogama u popularnim hrvatskim televizijskim serijama poput ''Larin izbor'', ''Najbolje godine'', ''Kud puklo da puklo'', ''Drugo ime ljubavi'', ''Bitange i princeze'', ''Kumovi'' i drugima.

Lovro i Slavko Juraga - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Sličnost između oca i sina itekako je vidljiva – ne samo fizički, nego i u talentu za scenu. Dok je Slavko Juraga godinama gradio ugled na kazališnim daskama i pred kamerama, njegov sin Lovro uspješno spaja glumu i glazbu, čime osvaja novu generaciju gledatelja.

Osim Lovre, Slavko ima i još jednog sina Marka koji je uspješni kazališni redatelj.

Lovro i Slavko Juraga - 2 Foto: Marko Miscevic / CROPIX

"Sve ima svojih prednosti i svojih mana. Ali eto, dečki su to izabrali i supruga i ja nismo mogli ništa drugo reći ni napraviti nego im dati u tome podršku. Oni iz dana u dan dokazuju da su svoj put izabrali s punim pravom. Ponekad malo previše obiteljskog vremena bude posvećeno nekim našim temama, ali valjda je to tako u svakoj obitelji", rekao je Slavko za naš portal. Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

Lovro posebno s ponosom govori o bratu.

''Svaki od projekata koji sam radio do danas me oblikovao na svoji način. Glumački mislim da je to najviše napravila posljednja predstava s kojom smo izašli u Aplauz Teatru. Radi se o predstavi 'Peti korak' koju sam radio sa svojim bratom Markom, kao redateljem, i kolegom Ronaldom Žlaburom kao partnerom na sceni. Brat mi je ovom ulogom dao najveći prostor do sad da se glumački izrazim. Moglo bi se reći i da me oblikovalo i na osobnoj razini jer sam surađivao s njim. Rad s nekim bliskim iziskuje puno živaca i odricanja i to mislim u najpozitivnijem smislu. Jako volim raditi s Markom'', ispričao nam je u intervjuu uoči showa.

Lovro Juraga Foto: Josip Moler/Cropix

Slavko Juraga Foto: Josip Moler/Cropix

