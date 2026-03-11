Matija Cvek objavio rijetku fotografiju supruge, ovih dana imaju dupli razlog za feštu!

Popularni hrvatski pjevač Matija Cvek na društvenim je mrežama podijelio rijetku privatnu objavu i javno čestitao rođendan svojoj supruzi Miriam.

Pjevač Matija Cvek na društvenim je mrežama raznježio pratitelje emotivnom objavom posvećenom svojoj supruzi Miriam. Na Instagramu joj je čestitao rođendan i pritom podijelio njezinu fotografiju, što je prava rijetkost jer privatni život uglavnom drži podalje od javnosti.

Uz fotografiju nasmijane Miriam, Cvek je kratko i romantično poručio: ''Sretan rođendan najljepšoj i najboljoj. Volim te!''.

Matija Cvek na Instagramu

Miriam na fotografiji pozira za stolom u opuštenom ambijentu, uz buket ljubičastog cvijeća.

Zanimljivo je da je i sam Cvek nedavno imao razloga za slavlje. Naime, prije samo dva dana popularni pjevač proslavio je svoj 33. rođendan, pa je u njihovoj obitelji očito riječ o rođendanskom tjednu.

Matija Cvek sa suprugom

Matija Cvek i supruga Miriam

Na svoj rođendan Cvek je objavio i veliku vijest, najavio je koncert u Areni Zagreb. Više čitajte OVDJE.

Podsjetimo, Matija i Miriam vjenčali su se 2024. godine. Početkom iste godine dobili su kćerkicu Lotu.

Matija i Miriam Cvek

Matija Cvek sa suprugom Miriam i kceri Lotom

