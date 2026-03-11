Matija Cvek objavio rijetku fotografiju supruge, ovih dana imaju dupli razlog za feštu!

Popularni hrvatski pjevač Matija Cvek na društvenim je mrežama podijelio rijetku privatnu objavu i javno čestitao rođendan svojoj supruzi Miriam.
Pjevač Matija Cvek na društvenim je mrežama raznježio pratitelje emotivnom objavom posvećenom svojoj supruzi Miriam. Na Instagramu joj je čestitao rođendan i pritom podijelio njezinu fotografiju, što je prava rijetkost jer privatni život uglavnom drži podalje od javnosti.
Uz fotografiju nasmijane Miriam, Cvek je kratko i romantično poručio: ''Sretan rođendan najljepšoj i najboljoj. Volim te!''.
Matija Cvek na Instagramu Foto: Instagram
Miriam na fotografiji pozira za stolom u opuštenom ambijentu, uz buket ljubičastog cvijeća.
Zanimljivo je da je i sam Cvek nedavno imao razloga za slavlje. Naime, prije samo dva dana popularni pjevač proslavio je svoj 33. rođendan, pa je u njihovoj obitelji očito riječ o rođendanskom tjednu.
Matija Cvek sa suprugom Foto: Matija Cvek/Instagram
Matija Cvek i supruga Miriam Foto: Instagram
Na svoj rođendan Cvek je objavio i veliku vijest, najavio je koncert u Areni Zagreb. Više čitajte OVDJE.
Podsjetimo, Matija i Miriam vjenčali su se 2024. godine. Početkom iste godine dobili su kćerkicu Lotu.
Matija i Miriam Cvek - 1 Foto: Instagram, Rajna Raguž
Matija Cvek sa suprugom Miriam i kceri Lotom Foto: Josip Moler / CROPIX
