Izbjegle sudar: Simpatičan trenutak između Kate Middleton i princeze Anne obišao svijet!

Kate Middleton i princeza Anne nasmijale su javnost na službi Dana Commonwealtha u Londonu kada su zbog velikih šešira morale preskočiti tradicionalni pozdrav poljupcem, pa su si izdaleka poslale poljubac i prasnule u smijeh.

Princeza od Walesa Kate Middleton i princeza Anne privukle su veliku pažnju na ovogodišnjoj službi povodom Dana Commonwealtha u Westminsterskoj opatiji u Londonu, gdje su se članovi britanske kraljevske obitelji okupili na jednom od najvažnijih događaja u kraljevskom kalendaru.

Događaj je okupio najviše članove kraljevske obitelji, uključujući princa Williama, kralja Charlesa i kraljicu Camillu, a bio je jedno od najvećih okupljanja nakon nedavnih kontroverzi povezanih s Andrewom Mountbatten-Windsorom.

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Kralj Charles, kraljica Camilla, Kate Middleton, princ William, princeza Anne Foto: Profimedia

Ipak, jedan simpatičan trenutak između Kate i princeze Anne posebno je oduševio javnost. Naime, obje su se na ceremoniji pojavile u elegantnim, ali vrlo velikim šeširima, što je neočekivano zakompliciralo tradicionalni kraljevski pozdrav poljupcem u obraz.

Kate Middleton - 3 Foto: Afp

Uoči početka službe, dok su se članovi obitelji međusobno pozdravljali, Anne je izdaleka poslala Kate poljubac kako bi izbjegla sudar šešira. Kate je zatim prišla i nježno dotaknula Anneinu ruku, nakon čega su obje prasnule u smijeh. Taj spontani trenutak brzo je postao viralan na društvenim mrežama, gdje su ga mnogi opisali kao topao i iskren.

The Prince and Princess of Wales greeting their aunt and uncle, Princess Anne and Sir Tim as they attend the Commonwealth Day Service at Westminster Abbey 🥰



Love Princess Anne blowing a kiss to The Princess of Wales 🥰🫶🏻 pic.twitter.com/7yH6FAcE6q — Princess Anne & Sir Tim Laurence ✨ (@TheLaurences_) March 9, 2026

Kraljevski obožavatelji pohvalili su njihov odnos, ističući kako je riječ o lijepom primjeru bliskosti unutar kraljevske obitelji.

Na samoj ceremoniji Kate je zablistala u kobaltnoj kaput-haljini modne kuće Catherine Walker, koju je kombinirala sa sofisticiranim šeširom dizajnera Seana Barretta. Stajling je upotpunila ogrlicom od pet redova bisera koja je pripadala pokojnoj kraljici Elizabeti II., kao i povijesnim naušnicama s bahreinskim biserima iz kraljevske kolekcije.

Kate Middleton i princ William Foto: Profimedia

Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Još ranije, buduća britanska kraljica je nasmijala prisutne kada je tijekom službe, pregledavajući program, uhvatila pogled fotografa, osmjehnula im se i bez glasa ih pozdravila. Snimka se proširila X-om, oduševivši fanove obitelji Windsor.

Princeza Anne odlučila se za elegantnu tamnozelenu kombinaciju suknje i sakoa, ukrašenu brošem od dijamanata i zlata za koji se vjeruje da je bio poklon za njezin 18. rođendan od kraljice Elizabete II. i princa Philipa.

Kate Middleton - 6 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

Osim modnih izdanja i simpatičnih trenutaka, ceremonija je imala i važnu simboliku. U svojoj poruci povodom Dana Commonwealtha kralj Charles naglasio je važnost zajedništva među državama članicama te istaknuo da Commonwealth ostaje "dragocjen forum za otvorenu i iskrenu raspravu" koji može pridonijeti poboljšanju života milijardi ljudi.

Na kraju službe članovi kraljevske obitelji razgovarali su s izvođačima i gostima, među kojima su bili showbuzz.dnevnik.hr/clanak/celebrity/kolinda-grabar-kitarovic-na-zoi-pozirala-s-princem-albertom-i-blankom-matesom---964357.htmlprinc Albert od Monaka, Geri Horner i plesačica Oti Mabuse.

Iako je događaj imao ozbiljnu političku i diplomatsku dimenziju, upravo su spontani trenuci – poput onog između Kate i Anne – pokazali ljudsku i toplu stranu kraljevske obitelji, zbog čega su ponovno osvojile simpatije javnosti.

