Veliki plan Meghan Markle doživio neočekivan rasplet: ''Nikoga nije previše briga''

Netflix navodno nije bio zadovoljan slabim interesom publike za lifestyle brend Meghan Markle As Ever, zbog čega je partnerstvo završilo nakon manje od godinu dana.

Suradnja Meghan Markle i Netflixa oko njezina lifestyle brenda As Ever završila je nakon manje od godinu dana, a prema tvrdnjama izvora iz industrije, streaming gigant navodno nije bio zadovoljan interesom publike za proizvode vojvotkinje od Sussexa.

Brend As Ever, koji uključuje proizvode poput džema, vina, svijeća i jestivih posipa od cvijeća, lansiran je prošle godine u sklopu šire suradnje s Netflixom i uz promociju kroz Meghaninu emisiju "With Love, Meghan". Međutim, prema izvorima bliskima Netflixu, publika nije pokazala veći interes za brend.

Galerija 27 27 27 27 27

"Netflix nije bio zadovoljan činjenicom da zapravo nikoga nije previše briga za brend", tvrdi izvor iz Los Angelesa. Navodno se čak razmatralo da se proizvodi As Ever prodaju u novim fizičkim trgovinama Netflix House u Philadelphiji i Dallasu, no ideja nikada nije realizirana jer interes nije bio dovoljno velik.

Izvor dodaje kako se brend nije uklapao uz velike Netflixove franšize poput "Squid Gamea", "Stranger Thingsa" ili "Bridgertona", s kojima je kompanija željela povezati svoje maloprodajne projekte.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Čokolada Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Georgina napustila Ronalda i njihov dom, poznato je gdje se sklonila s djecom

Razlaz dolazi ubrzo nakon što je Netflix otkazao Meghaninu lifestyle emisiju nakon dvije sezone. Serija nije uspjela ući u Netflixovu listu deset najgledanijih emisija u SAD-u tijekom prvog tjedna emitiranja, a kritičari su je dočekali s prilično oštrim recenzijama.

Unatoč svemu, Meghan je odlučila nastaviti razvijati brend samostalno. Izvori tvrde da je smatrala kako je Netflix bio previše oprezan u razvoju projekta te da vjeruje kako As Ever može uspjeti na globalnom tržištu bez njihovog partnerstva.

"Brend je sada spreman stajati samostalno i pred nama je uzbudljiva godina", poručili su iz Meghanine tvrtke.

Ipak, neki stručnjaci smatraju da bi gubitak Netflixa kao partnera mogao otežati buduće poslovne suradnje. Analitičari iz područja reputacijskog menadžmenta tvrde da bi razlaz s tako velikim partnerom mogao biti ozbiljan udarac za percepciju brenda u poslovnom svijetu.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Meghan i princ Harry potpisali su 2020. godine s Netflixom ugovor vrijedan oko 100 milijuna dolara, no taj je dogovor kasnije promijenjen u takozvani first-look ugovor, koji Netflixu daje pravo prvog uvida u njihove projekte, ali ne jamči produkciju.

Iako su poslovni planovi para i dalje u razvoju – uključujući nekoliko najavljenih filmskih projekata – budućnost Meghanina lifestyle brenda sada će u potpunosti ovisiti o njezinu samostalnom vođenju i interesu publike.

Meghan i njezin suprug princ Harry najavili su novo veliko putovanje, o čemu više čitajte OVDJE.

Bivša glumica je pokušala ići stopama svoje šurjakinje i okušati se kao sportašica. Više o tome čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu, izazvao burne reakcije: ''Prijete smrću meni i obitelji''

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda otac omiljene Hercegovke? Topli obiteljski prizor pokazao je koliko su bliski!