Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu, izazvao burne reakcije: ''Prijete smrću meni i obitelji''

Nakon što je Tony Cetinski otkazao koncert u dvorani SPENS u Novom Sadu, rasprava na društvenim mrežama ne prestaje. Pjevač se oglasio na Facebooku, a reagirao je i autor domoljubnih pjesama Marin Medak.

Prije nekoliko dana Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata uputile su apel hrvatskim glazbenicima da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu.

U svom obraćanju naveli su da je taj prostor nakon okupacije Vukovara 1991. godine služio kao logor za hrvatske branitelje i civile. Apel se odnosio na nekoliko hrvatskih izvođača koji su ondje najavili koncerte, među kojima su Tony Cetinski i Jakov Jozinović. Cetinski je u početku planirao nastupiti u Novom Sadu na Dan žena, no nakon što se u javnosti otvorila rasprava o toj temi, odlučio je da koncert ipak neće održati.

Tony Cetinski Foto: Dusan Milenkovic/PIXSELL

''Odluka je pala! Nakon sto sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan'', napisao je tada.

Tony Cetinski Foto: Dusko Marusic / CROPIX

Nakon što je otkazao koncert, Cetinski se neko vrijeme nije javno oglašavao o toj odluci. U međuvremenu su se na društvenim mrežama pojavili brojni negativni komentari zbog otkazivanja, a pjevač je otkrio da se priča nije zaustavila samo na kritikama.

O svemu je progovorio na Facebooku, a screenshot jednog komentara na svom profilu podijelio je i autor domoljubnih pjesama Marin Medak.

''Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo kročiti nakon svega. Prijetnje smrću meni i obitelji ću samo marljivo skupljati i prijavljivati nadležnima. Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih ni nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno'', napisao je Cetinski.

Spomenuti autor domoljubnih pjesama potom mu se javno obratio podužom objavom na društvenim mrežama.

''Toni, brate, povukao si potez koji se pamti. Izabrao si obraz ispred profita, a takvi se u Hrvatskoj ne zaboravljaju. Zatvorio si jedna vrata koja nikad nije ni trebalo otvarati, ali ti obećavamo otvorio si tisuće drugih! Obećavamo ti pune dvorane i koncerte diljem Hrvatske, Europe i svijeta gdje god kuca hrvatsko srce. Pjevat ćemo s tobom još glasnije, jer sada znamo da iza tog glasa stoji čovjek koji drži do svojih svetinja. Dok ti iz susjedstva prijete, ovdje te tvoji čekaju raširenih ruku. Mi svoje ne ostavljamo, a tvoju hrabrost ćemo nagraditi onako kako najbolje znamo zajedništvom i podrškom koju nitko ne može kupiti.

Neka tvoja pjesma odjekuje slobodna, čista i ponosna. Vidimo se na koncertima, uzdignute glave'', napisao je između ostalog, a zatim pozvao Ministarstvo unutarnjih poslova i ministra Božinovića da se aktivno uključe.

Tony Cetinski - 2 Foto: Bozo Radic / CROPIX

U istoj dvorani nastup ima zakazan i Jakov Jozinović, a koncert je na rasporedu 14. ožujka. Na svom Instagram profilu objavio je kratku poruku.

''Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i glazbu koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovaj vikend u Novom Sadu", dodao je Jozinović.

Jakov Jozinović na Instagramu Foto: Instagram

