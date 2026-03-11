Koga ljubi atraktivna mama Luke Dončića? Sreću je pronašla s uspješnim biznismenom

Dončićeva majka Mirjam Poterbin već neko vrijeme uživa u vezi s biznismenom Rokom Kramerom.

Privatni život Luke Dončića posljednjih je mjeseci pod povećalom javnosti, a njegov odnos s bivšom zaručnicom Anamarijom Goltes često je bio tema medija. No čini se da slovenska NBA zvijezda nije jedina u obitelji čiji ljubavni odnosi intrigiraju javnost.

Naime, Dončićeva majka, 52-godišnja Mirjam Poterbin također je privukla pozornost javnosti svojim ljubavnim izborima.

Mirjam Poterbin Foto: Profimedia

Slovenski mediji raspisali su se o tome kako je već neko vrijeme u vezi s biznismenom Rokom Kramerom, s kojim je pronašla sreću nakon prekida s poduzetnikom Borisom Požegom Piksijem.

Poznato je i da Kramer vodi tvrtku specijaliziranu za prodaju luksuznih katamarana jednog od poznatih svjetskih proizvođača. Dončićeva majka nedavno je na društvenim mrežama podijelila i vijest da je tvrtka njezina partnera za 2025. godinu osvojila prestižnu nagradu ''World Best Kick Off''.

Par je u javnosti prvi put viđen krajem 2024. godine. Tada im je društvo pravila i njezina majka Milena, koja je često prati na javnim događanjima.

Iako su tada prvi put viđeni zajedno, mediji iz susjedstva navode kako je njihova veza započela znatno ranije te da su u vezi bili otprilike dvije godine prije nego što su se odlučili zajedno pojaviti u javnosti.

Sina Luku dobila je u braku sa Sašom Dončićem.

Inače, slovenska NBA zvijezda potvrdila je ljubavni brodolom. Više o tome pisali smo OVDJE.

