Atraktivne sestre prošetale su ulicom prekrivene tek balončićima, svi su se za njima okretali

Dok su prolaznici uživali u sunčanom danu na ulicama New Yorka, pažnju im je iznenada privukao neobičan prizor, četiri atraktivne sestre.

Sestre Brooks Nader, Jane Nader, Grace Nader i Mary Nader ponovno su dokazale da znaju kako privući pažnju gdje god se pojave.

Ovoga puta odlučile su prošetati ulicama New Yorka u doista nesvakidašnjem izdanju – odjevene u neobične kreacije sastavljene od prozirnih mjehurića koje su izgledale poput umjetničkih instalacija.

Brooks Nader, Jane Nader, Grace Nader, Mary Nader - 5 Foto: Profimedia

Brooks Nader, Jane Nader, Grace Nader, Mary Nader - 4 Foto: Profimedia

Atraktivne sestre, koje su već dobro poznate u modnom svijetu, samouvjereno su koračale gradskom ulicom dok su prolaznici zastajali i okretali se za njima. Njihove neobične kombinacije otkrivale su njihove isklesane figure, dok su transparentni mjehurići prekrivali ključne dijelove tijela i stvarali dojam futurističke modne igre.

Brooks Nader, Jane Nader, Grace Nader, Mary Nader - 3 Foto: Profimedia

Brooks Nader, Jane Nader, Grace Nader, Mary Nader - 1 Foto: Profimedia

Dobro raspoložene i nasmijane, sestre su šetnju pretvorile u mali performans na otvorenom.

Pogledaji ovo Celebrity Skupa u izlasku: Alka Vuica podijelila fotku s budućom snahom, koja je prava ljepotica!

Tko su sestre Nader?

Sestre Nader dolaze iz Louisiane, iz malog mjesta Maringouin blizu Baton Rougea, gdje su odrasle u prilično skromnim uvjetima prije nego što su se preselile u New York i počele graditi karijere u modi i medijima.

Brooks Nader i sestre Foto: Profimedia

Najpoznatija među njima je Brooks Nader (rođena 1997.), američka manekenka koja je svjetsku slavu stekla nakon što je 2019. pobijedila na Sports Illustrated Swim Searchu, a kasnije je postala i naslovno lice izdanja Sports Illustrated Swimsuit 2023.

Uspjeh starije sestre otvorio je vrata i ostalima pa su se Mary Holland, Grace Ann i Sarah Jane također okušale u modelingu i medijima, a danas sve četiri rade u modnoj industriji i žive u New Yorku.

Brooks Nader - 3 Foto: Brooks Nader/Instagram

Njihova popularnost dodatno je porasla 2025. kada su dobile vlastiti reality show ''Love Thy Nader'', koji prati njihov život u New Yorku, karijere, ljubavne odnose i dinamiku među sestrama.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koga ljubi atraktivna mama Luke Dončića? Sreću je pronašla s uspješnim biznismenom

Brooks Nader model je i TV osoba, najpoznatija po Sports Illustratedu i brojnim modnim kampanjama.

Mary Holland Nader osim modelinga radi i u području financija i wealth managementa.

Grace Ann Nader model je i TV osoba, a ima i magisterij iz globalnog javnog zdravstva.

Sarah Jane Nader model je i influencerica koja često surađuje sa sestrama na kampanjama.

Sve četiri često rade zajedno na modnim projektima i kampanjama te su poznate po vrlo bliskom odnosu – čak su jedno vrijeme živjele zajedno u istom stanu u njujorškom SoHou.

Pogledaji ovo Celebrity Luka Dončić potvrdio ljubavni brodolom: ''Prekinuo sam zaruke i borim se za svoju djecu''

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Matija Cvek objavio rijetku fotografiju supruge, ovih dana imaju dupli razlog za feštu!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Georgina napustila Ronalda i njihov dom, poznato je gdje se sklonila s djecom