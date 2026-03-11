Naš bivši ministar nakon politike bacio se u poduzetničke vode: ''Mirovina još nije opcija''

Maras je na društvenim mrežama otkrio kako izgleda njegov život nakon politike i poručio da njegovo poduzeće i dalje uspješno posluje.

Bivši SDP-ovac i ministar Gordan Maras nakon završetka političke karijere okrenuo se poduzetništvu. Iako ga mnogi još uvijek povezuju s politikom, Maras danas radi u privatnom sektoru, o čemu je nedavno progovorio i na društvenim mrežama.

U objavi je poručio kako je od njegovog odlaska iz Sabora prošlo već gotovo šest godina te da je u međuvremenu pokrenuo vlastiti posao - bavi se poslovnim savjetovanjem.

Gordan Maras Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

''Dragi moji, pozdrav s radnog mjesta. Znam da mnogi od vas misle da još sjedim u Saboru, ali godine su prošle od toga. Gotovo šest. Život ide dalje, raditi se mora, a oni koji su mislili da na tržištu neću izdržati niti pet minuta izgleda da su bili u krivu'', napisao je na Facebooku.

Dodao je i kako njegovo malo poduzeće i dalje uspješno posluje te da mu ne nedostaje ni energije ni volje za rad.

Gordan Maras Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

''Moje malo poduzeće radi uspješno i dalje. Energije imam, volje isto, tako da mirovina još nije opcija'', poručio je Maras.

Gordan Maras Foto: Damir Krajac / CROPIX

''Bitno mi je napomenuti da iako imam jako puno kontakata u javnom sektoru, radim isključivo s privatnim. Na žalost na svoju štetu pa možda to u budućnosti i promijenim. Puno je prošlo vremena od kada nisam dio toga svijeta pa nema razloga da im ne ponudim svoje usluge. Pozdravljam vas kao jedan od vas, a ne kao dio onih koji izgleda kao da ne brinu previše za nas zbog kojih su tu. Vaš Gordan'', dodao je.

Gordan Maras Foto: Damir Krajac / CROPIX

Podsjetimo, prošle je godine objavio da se vraća u SDP, no ubrzo je otkrio da je riječ o prvoaprilskoj šali zbog koje se kasnije i ispričao. Više o tome pročitajte OVDJE.

