Nakon dramatične noći u Splitu Dragana Mirković podijelila je svoje dojmove o gradu pod Marjanom

Jedna od najpopularnijih regionalnih pjevačica, Dragana Mirković, ovih dana uživa u Splitu, a svoje oduševljenje dalmatinskim gradom podijelila je i s pratiteljima na društvenim mrežama.

Regionalna glazbena zvijezda Dragana Mirković ovih dana boravi u Splitu, a ljepote dalmatinskog grada odlučila je podijeliti i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Pjevačica je na Instagramu objavila nekoliko fotografija i videozapisa iz centra grada, ne skrivajući oduševljenje atmosferom i povijesnim znamenitostima.

Uz objave je kratko poručila: ''Jedan prelijep dan u Splitu''.

Mirković je prošetala splitskom rivom, uživala u sunčanom vremenu i pogledu na more, a posebnu pažnju posvetila je i povijesnoj jezgri grada. Fotografije je snimila i u Dioklecijanovoj palači, jednom od najpoznatijih spomenika hrvatske kulturne baštine, gdje je rado pozirala i s obožavateljima koji su je ondje susreli.

Na jednoj od objava pjevačica je pozirala nasmijana uz drevne kamene zidove palače, dok se na drugoj fotografiji vidi kako se fotografira s fanovima koji su iskoristili priliku za uspomenu s popularnom glazbenicom.

Dragana je za šetnju gradom odabrala elegantno crno izdanje – dugu haljinu i kaput, uz sunčane naočale i torbu.

No, prije nekoliko dana u Splitu je doživjela i neugodno iskustvo. Naime, folk zvijezda Dragana Mirković u noći s petka na subotu održala je koncert u splitskom klubu Boiler. Međutim, sam događaj obilježio je i jedan pozivatelj koji je tvrdio da je u klubu bomba, zbog čega je intervenirala i policija.

Iako su prvi izvještaji govorili o tome da je koncert morao biti prekinut prije nego je nastavljen, Mirković se javila za srpske medije i dala svoju stranu priče.

"Sve se dogodilo prije nego što sam izašla pjevati. Nakon provjere, održala sam nastup bez ikakvih problema i uživala sam s publikom. Fenomenalno sam se provela", ispričala je Mirković za Kurir.

Isto je navela i u kratkotrajnoj objavi na Instagramu, gdje je napomenula kako je rutinska kontrola završila prije početka njezinog koncerta, zahvalivši se svima koji su došli u klub.

Kako je u subotu ujutro napisala Slobodna Dalmacija, u 00:23 nepoznati pozivatelj je nazvao 192 i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba, nakon čega su odmah na teren upućeni policijski službenici. Nakon provjere koja je trajala 40 minuta, nije pronađeno eksplozivno sredstvo te je klub nastavio s radom u 1:00 sat, poslije čega je Mirković nastupala dva sata pred punim klubom.

