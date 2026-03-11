Fotka Lejle Filipović s vječnim regionalnim šarmerom prikupila 7 tisuća lajkova!

Lejla Filipović na Instagramu je podijelila zanimljivu fotografiju koja je brzo privukla pažnju pratitelja.

Naime, susrela se s jednim od najvećih regionalnih pjevača – Zdravkom Čolićem.

Legendarni Čola nastupio je na privatnoj proslavi u Zagrebu, gdje je Lejla bila među gostima. Na fotografiji koju je objavila vidi se kako pjevač srdačno ljubi Lejlu u obraz, dok oboje poziraju nasmijani u hotelskom hodniku.

Za tu je prigodu Lejla zablistala u elegantnoj crnoj haljini s visokim prorezom, dok je Čolić nosio klasično crno odijelo. Njihova zajednička fotografija odmah je izazvala brojne reakcije pratitelja.

Lejla Filipović i Zdravko Čolić - 2 Foto: Instagram

Uz objavu, Lejla je uputila i emotivne riječi legendarnom pjevaču.

''Postoje ljudi koji obilježe generacije glasom i pjesmama, ali još je ljepše kada iza takve karijere stoji toliko jednostavan, srdačan i topao čovjek. Jedan i jedini… Zdravko Čolić'', napisala je u opisu objave.

Njezin susret s Čolićem oduševio je brojne fanove, a mnogi su u komentarima istaknuli kako je riječ o jednom od najvećih glazbenika na ovim prostorima koji već desetljećima puni dvorane i osvaja publiku svojim hitovima. Fotografije su skupile preko 7 tisuća lajkova.

Lejla Filipović - 4 Foto: Lejla Filipović/Instagram

''Ma jaao'', ''Nema dalje'', ''On je bio moj momak kad sam ja bila mala'', ''Kavalir, nek je on poljubio lijepu Lejlu'', ''Čola, jedan jedini'', ''Tariče, ne daj'', ''Jedinstven i divan'', neki su od komentara.

