Slavna pjevačica podijelila radosnu vijest: ''Potpuno smo opsjednuti!''

Britanska pjevačica Ellie Goulding objavila je sretnu vijest – rodila je svoje drugo dijete, djevojčicu, koja je ujedno i njezino prvo dijete s dečkom Beauom Minniearom.

Glazbenica (39) već ima četverogodišnjeg sina Arthura, kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom Casparom Joplingom, a vijest o prinovi podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

''U petak sam rodila prekrasnu i zdravu djevojčicu. Potpuno smo opsjednuti njome'', napisala je Ellie uz fotografiju kojom je objavila dolazak svoje kćeri.

Pjevačica je dodala kako joj je posebno simbolično što je Međunarodni dan žena provela upravo s novorođenom kćeri i medicinskim timom koji joj je pomagao tijekom poroda.

''Bilo je prikladno što sam Međunarodni dan žena provela s njom i nevjerojatnim ženskim timom u bolnici St Mary’s, koji su meni i mojoj bebi pružili izvanrednu brigu i dobrotu'', napisala je.

U objavi je istaknula i koliko cijeni rad primalja te koliko joj znači nova prinova u obitelji.

''Uvijek ću imati ogromno poštovanje prema primaljama. Ovaj novi član moje obitelji donosi mi toliko radosti, pogotovo jer je Arthur presretan što je postao veliki brat ovom malom anđelu.''

Ellie je podijelila i fotografiju torte s natpisom ''Welcome baby sister'', kojom je obitelj proslavila dolazak djevojčice.

Pjevačica je trudnoću prvi put javno pokazala početkom prosinca kada se vidno trudna pojavila na crvenom tepihu Fashion Awardsa. Ubrzo nakon toga otkrila je i da uživa veliku podršku partnera.

''Imam divnog dečka. Lakše mi je jer imam nevjerojatnu podršku. I dalje radim svaki dan i svaki dan pišem'', rekla je ranije o trudnoći.

Dodala je i kako je svjesna koliko je sretna što sve prolazi bez većih komplikacija.

''Predivno je moći nositi dijete i osjećam se sretnom što sam zdrava – ali to nije jedina stvar koja me trenutno definira.''

Ellie je u siječnju 2025. finalizirala razvod od bivšeg supruga Caspara Joplinga, no ostali su u dobrim odnosima te zajedno odgajaju sina Arthura.

Unatoč dolasku prinove, pjevačica se neće dugo zadržati izvan poslovnih obaveza. Nedavno je potvrđeno da će 23. svibnja nastupiti kao glavna zvijezda na festivalu Radio 1’s Big Weekend u Sunderlandu, a kasnije ove godine planira objaviti i svoj šesti studijski album, nakon uspjeha singla ''Destiny''.

U razgovoru za časopis NYLON Ellie je otkrila da će novi album biti vrlo osoban te da je inspiriran razdobljem nakon raspada njezina braka.

''Kad sam se udala za bivšeg supruga, mislila sam da je to za cijeli život. Postoje pjesme u kojima sam morala priznati to razdoblje svog života i odnositi se prema njemu s poštovanjem'', rekla je pjevačica.

