Poznati kirurg otkrio zašto Brad Pitt i u 63. godini izgleda mladoliko: ''Njegovo cjelokupno stanje...''

Mladolik izgled Brada Pitta već godinama intrigira javnost, a poznati plastični kirurg sada tvrdi da zna zašto holivudska zvijezda i u 62. godini izgleda gotovo besprijekorno.

Brad Pitt već desetljećima slovi za jednog od najatraktivnijih glumaca Hollywooda, a mnogi se i dalje pitaju kako uspijeva zadržati mladolik izgled i u 63. godini. Poznati američki plastični kirurg dr. Terry Dubrow nedavno je iznio svoju teoriju i tvrdi da je ključ u takozvanoj ''ženstvenoj ljepoti''.

Gostujući u podcastu misSpelling, dr. Dubrow komentirao je izgled zvijezde te nagađanja o mogućim estetskim zahvatima.

Brad Pitt - 1 Foto: Profimedia

''Onaj koji se nekako izvukao – i ne znam točno što je radio – ali netko tko kao da uopće nije ostario, a da pritom ne izgleda kao da je imao plastičnu operaciju, je Brad Pitt'', rekao je Dubrow voditeljici Tori Spelling.

''Brad Pitt stvarno izgleda dobro. I ne znam je li imao lifting lica, ali pretpostavljamo da jest.''

Brad Pitt - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Atraktivne sestre prošetale su se ulicom prekrivene tek balončićima, svi su se za njima okretali

Spelling je pritom dodala da smatra kako je Pittov izgled povezan i s promjenom životnog stila.

''Njegovo cjelokupno stanje, koža i sve ostalo postalo je bolje otkako je prestao piti'', rekla je, sugerirajući da je glumac izgled poboljšao i zdravijim navikama.

Ipak, dr. Dubrow smatra da postoji još jedan razlog zbog kojeg Pitt i u šezdesetima izgleda prirodno.

''Zašto Brad Pitt sa 60, bez bora i bez opuštenosti kože na licu, izgleda dobro, dok neki drugi muškarci iste dobi s istim karakteristikama izgledaju čudno? Zato što se njegov izgled temelji na ženstvenoj ljepoti.''

Brad Pitt - 2 Foto: Profimedia

Kao primjer naveo je Pittovu ulogu u filmu ''Legends of the Fall''.

''Ako ga pogledate u tom filmu, on je zgodniji od bilo koje žene u filmu. On je jednostavno ljepši'', rekao je Dubrow.

Kirurg je dodao da muškarci koji imaju mekše, ljepše crte lica često bolje podnose estetske zahvate u kasnijoj dobi.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ima poveznicu s Hrvatskom! Tko je lijepa Slovenka o kojoj trenutačno piše cijeli svijet?

''Možete imati feminizirajuću plastičnu operaciju i to može izgledati dobro. Ali ako ste drugačiji tip zgodnog muškarca, koji se ne temelji na ženstvenom izgledu, a napravite takav zahvat, to može izgledati vrlo čudno'', objasnio je.

Brad Pitt - 5 Foto: Profimedia

Glumac nikada javno nije potvrdio da je imao plastične operacije, no nagađanja su se intenzivirala nakon što se pojavio na Wimbledonu 2023., gdje je izgledao znatno mlađe nego ranije. Glasine su se dodatno pojačale kada se s djevojkom Ines de Ramon pojavio na Venecijanskom filmskom festivalu 2024.

Estetski liječnik dr. Jonny Betteridge tada je za britanski The Sun rekao kako promjene na Pittovu licu nisu prošle nezapaženo.

''Video s Bradom postao je viralan jer ljudi ne mogu vjerovati kako dobro izgleda sa 60. Gledajući fotografije prije i poslije Wimbledona 2023., Brad doista izgleda kao da je mogao imati lifting lica. Promjene su u tom razdoblju prilično značajne.''

Brad Pitt - 1 Foto: Profimedia

Iako se o njegovu izgledu i dalje nagađa, jedno je sigurno – Brad Pitt i dalje uspijeva privući pažnju gdje god se pojavi.

Pogledaji ovo Celebrity Skupa u izlasku: Alka Vuica podijelila fotku s budućom snahom, koja je prava ljepotica!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Matija Cvek objavio rijetku fotografiju supruge, ovih dana imaju dvostruki razlog za feštu!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Georgina napustila Ronalda i njihov dom, poznato je gdje se sklonila s djecom