Svečana londonska premijera filma "Svadba" rasprodala kultno kino u rekordnom roku!

Film "Svadba" imao je rasprodanu premijeru u londonskom Odeon Luxe Leicester Squareu i nastavlja osvajati publiku diljem svijeta.
Sinoć je film "Svadba" ušao u prestižno društvo premijera održanih u legendarnom Odeon Luxe Leicester Square. Sve ulaznice rasprodane su u rekordnom roku, a Leicester Square, u srcu londonskog West Enda bio je ukrašen vizualima filma.
Kino Odeon otvoreno 1937. godine, tradicionalno je rezervirano za najveće holivudske premijere i mjesto odakle često kreću svjetske turneje najgledanijih filmova, a Svadba je sinoć zasjala u ovom elitnom okruženju, oduševivši londonsku publiku.
Premijeri su prisustvovali redatelj Igor Šeregi, glumci Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić i Nika Grbelja te producent Ivan Kelava. Voditeljica premijere Wendy Mitchell razgovarala je s ekipom filma, a događaj je, već tradicionalno za premijere Svadbe, završio bacanjem buketa u publiku.
Redatelj Igor Šeregi izjavio je: "Ovo je bila još jedna veličanstvena večer za Svadbu, premijera na povijesnom mjestu, osmjesi na licima 800 ljudi i Leicester Square u bojama filma izgledali su gotovo nestvarno, kao i odaziv i reakcije preko 2 milijuna gledatelja u Hrvatskoj, regiji i diljem svijeta."
Svadba ulazi u redovitu kino distribuciju diljem Ujedinjenog Kraljevstva od ovog vikenda, a UK je tek jedna od više od 20 zemalja u kojima je film trenutno u distribuciji – od Irske, Skandinavije, Francuske, Italije i zemalja Beneluxa do SAD-a, Kanade, Australije i Novog Zelanda, gdje u distribuciju kreće ovog vikenda. Film izaziva ogroman interes: u Skandinaviji i Australiji ga je pogledalo po 25.000 gledatelja, dok se u prva dva tjedna prikazivanja u Njemačkoj držao u Top 10, u Švicarskoj u Top 5, a u Austriji je bio najgledaniji film. Samo u ove tri zemlje film je privukao više od 250.000 gledatelja, a ukupno ga je pogledalo gotovo 2,2 milijuna ljudi. Svadba je i dalje na redovitom kino repertoaru u Hrvatskoj.
Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, dok inozemnu distribuciju vode Adria Film i Art Vista, a hrvatski distributer je Duplicato.
