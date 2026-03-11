Predivno! Pjevač Parnog valjka objavio nježan video s kćeri, fanovi su odmah reagirali

Igor Drvenkar podijelio je dirljiv video u kojem svojoj kćeri Liri pjeva pjesmu "Ti" Parnog valjka.

Pjevač Igor Drvenkar, koji posljednje tri godine pjeva u legendarnom bendu Parni valjak, podijelio je dirljiv obiteljski trenutak sa svojom kćeri Lirom.

Na društvenim mrežama objavio je video uz opis "naši trenuci i naše večeri", u kojem se vidi kako u opuštenoj kućnoj atmosferi svira gitaru i pjeva pjesmu "Ti" Parnog valjka.

Dok sjedi na podu dnevne sobe s gitarom u rukama, Igor nježno pjeva svojoj maloj Liri koja mirno leži u dječjoj ležaljci pokraj njega. Intimna atmosfera i tiha večer pretvorili su se u poseban glazbeni trenutak između oca i kćeri.

Video je brzo raznježio pratitelje, koji su u komentarima pohvalili emotivan prizor i istaknuli koliko su ovakvi obiteljski trenuci dragocjeni.

"Predivno", "Ovo mi je uljepšalo ne dan, nego cijeli mjesec", "Preslatke nožice, kako već zna uživati", "Gospe moja, ovo je SVE. Koliko je blagoslovljena, još nije svjesna", "Najbolji tata na svijetu", "Predivno, ali baš baš divnoo", "Blago bebi", "To je to! Do neba i natrag", "Blago bebi", "Samo uživajte skupa što više", napisali su mu pratitelji u komentarima na video.

Drvenkar i njegova partnerica Nora dobili su kćer 3. siječnja, vijest su objavili u kratkom zajedničkom postu na Instagramu. Par drži svoj privatni život podalje od javnosti, a jednom prilikom je pjevač otkrio detalj čime ga je Splićanka očarala.

"Sa svojom osobnošću, prije svega, strašću, karakterom kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lijepo mi je s tom osobom i to je najbitnije", rekao je za IN magazin.

Nedavno se u IN magazinu raspričao o ulozi oca, o čemu više čitajte OVDJE.

Znate li kojim se neobičnim hobijem bavi? Više o tome pročitajte OVDJE.

