Cijela dvorana utihnula: Poslušajte kako Nina Badrić pjeva veliki hit neprežaljenog Halida Bešlića

Jedna od najomiljenijih regionalnih diva, Nina Badrić, na Dan žena priredila je sarajevskoj publici večer za pamćenje. U prepunom Bosanskom kulturnom centru publika je uživala u emotivnom koncertu ispunjenom njenim najvećim hitovima, snažnim emocijama i posebnim glazbenim iznenađenjem.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada je Nina izvela bezvremensku baladu ''U meni jesen je'', legendarnog Halida Bešlića, odajući počast jednom od najvoljenijih pjevača u regiji.

Nina Badrić Foto: Mia Slafhauzer/Pixsell

Već pri prvim taktovima pjesme u dvorani je zavladala potpuna tišina, a zatim je publika spontano počela pjevati zajedno s njom. Emotivna interpretacija stvorila je posebnu atmosferu koja je mnoge dirnula, a cijela sala bila je ispunjena glasovima i emocijama.

Nina često na svojim koncertima izvodi ovu Halidovu uspješnicu, ali sarajevska publika dočekala ju je s posebnim oduševljenjem, pretvorivši ovaj trenutak u jedan od najupečatljivijih dijelova večeri, obzirom da nas je Halid zauvijek napustio prije nekoliko mjeseci.

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Na koji su se potez Sarajlije odlučili nakon smrti Halida čitajte OVDJE.

