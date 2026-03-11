Najtajanstvenija ljubav Hollywooda: U 48. godini dobila je dijete sa slavnim Jamesom Bondom

Upoznali su se još početkom devedesetih, no ljubav je planula tek godinama kasnije na snimanju filma, a danas slove za jedan od najdiskretnijih parova Hollywooda.

Nova serija ''Vladimir'' već je privukla veliku pozornost gledatelja zahvaljujući intrigantnoj priči i snažnoj glumačkoj postavi.

U središtu radnje nalazi se složen odnos između mladog muškarca i karizmatične profesorice, a upravo tu zavodljivu i misterioznu profesoricu tumači Rachel Weisz, jedna od najpoznatijih britanskih glumica današnjice.

Rachel Weisz u seriji ''Vladimir'' Foto: Profimedia

Rachel Hannah Weisz rođena je u Londonu, odrasla je kao kći imigranata koji su 1938. pobjegli zbog nacistički progon, a upravo je ta obiteljska priča obilježila i dio njezina odrastanja. Iako već godinama živi između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, glumica često ističe kako joj je rodni London i dalje najbliži srcu.

Njezino djetinjstvo nije bilo posve mirno – često je mijenjala škole i opisivala se kao buntovna tinejdžerica. No sve se promijenilo kada je upisala Sveučilište Cambridge, gdje je otkrila ozbiljnu strast prema glumi.

Rachel Weisz Foto: Profimedia

Širu svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih godina zahvaljujući filmu ''Mumija'', u kojem je glumila uz Brendana Frasera. Taj avanturistički hit otvorio joj je vrata Hollywooda i donio međunarodnu popularnost. Tijekom godina ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima poput ''Miljenica'', ''Crna udovica'', ''Jastog'' i mnogim drugima.

Rachel Weisz Foto: Profimedia

Vrhunac njezine karijere dogodio se 2006. godine, kada je za ulogu u filmu ''Brižni vrtlar'' osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu, čime je učvrstila status jedne od najtalentiranijih glumica svoje generacije.

Rachel Weisz Foto: Profimedia

Osim uspješne karijere, Rachel Weisz često se spominje i zbog svog privatnog života. Jedna od najljepših glumica svijeta udala se za čovjeka koji je utjelovio jednog od najpoznatijih filmskih likova – Jamesa Bonda. Njezin suprug je 58-godišnji britanski glumac Daniel Craig, a njihov odnos smatra se jednim od tajanstvenih u Hollywoodu.

Rachel Weisz, Daniel Craig Foto: Profimedia

Prije Craiga bila je u dugogodišnjoj vezi s redateljem Darrenom Aronofskyjem, s kojim ima sina Henryja. S Craigom se zapravo poznavala još iz studentskih dana, no tek mnogo godina kasnije ponovno su se susreli tijekom snimanja trilera ''Kuća snova'' 2010. godine. Tada je između njih planula ljubav.

Njihova veza razvijala se vrlo brzo, a već 2011. godine odlučili su se vjenčati. Ceremonija je bila iznimno intimna i održana je u New Yorku, u krugu najuže obitelji i nekoliko bliskih prijatelja.

Rachel Weisz, Daniel Craig Foto: Profimedia

Veliko iznenađenje za javnost uslijedilo je 2018. godine, kada je Weisz u 48. godini života rodila njihovo prvo zajedničko dijete. Par i danas strogo čuva privatnost obitelji, pa čak ni ime njihove kćeri nije poznato široj javnosti.

Rachel Weisz, Daniel Craig Foto: Profimedia

''Jednostavno je previše poznat… Morate zaštititi svoj brak. Kad si mlad, sve pričaš svojim djevojkama. Jedno od velikih zadovoljstava kad nisi adolescent je to što ne morate dijeliti sve. Kad ste u braku, ta se vrata zatvaraju. Publika odlazi, a ti si u svom životu'', rekla je Weisz o njihovoj privatnosti za More u siječnju 2018. godine.

Rachel Weisz, Daniel Craig Foto: Profimedia

Danas 56-godišnja glumica i dalje je vrlo aktivna u filmskoj i televizijskoj industriji, a publiku ponovno osvaja i novom serijom ''Vladimir'', u kojoj tumači zavodljivu profesoricu koja se nađe u središtu složene i napete priče.

