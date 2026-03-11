Nakon miljenika iz hit-serije sreću je pronašla s bivšim suprugom poznate pjevačice!

Američka glumica posljednjih godina sve je zapaženije ime mlađe generacije Hollywooda, a osim uspješne karijere, pažnju javnosti privlači i njezin zanimljiv privatni život.

U kina uskoro stiže film ''Reminders of Him'', romantična drama nastala prema istoimenom bestseleru spisateljice Colleen Hoover. Priča prati ženu koja nakon izlaska iz zatvora pokušava ponovno izgraditi svoj život i izboriti se za mjesto u životu svoje kćeri, dok se istovremeno suočava s prošlošću i osudama okoline.

Glavnu žensku ulogu tumači Maika Monroe, koja u filmu igra Kenna Rowan, dok je mušku glavnu ulogu dobio Tyriq Withers, koji glumi Ledgera Warda, muškarca koji joj pruža podršku u pokušaju novog početka.

Maika Monroe Foto: Profimedia

Ova glumica posljednjih se godina sve više ističe kao jedno od zanimljivijih imena mlađe generacije Hollywooda, ali krenimo ispočetka...

Rođena je 29. svibnja 1993. godine u Santa Barbari u Kaliforniji, a prije nego što se u potpunosti posvetila glumi, velik dio života bio joj je posvećen sportu.

Maika Monroe Foto: Profimedia

Naime, Monroe se godinama bavila kiteboardingom, sportom na vodi koji kombinira surfanje i upravljanje zmajem, a zbog treninga je dio tinejdžerskih godina provela i u Dominikanskoj Republici, gdje je usavršavala svoje vještine.

Glumačku karijeru započela je početkom 2010-ih, no širu pozornost publike privukla je ulogom u horor filmu ''It Follows'', koji joj je donio međunarodnu prepoznatljivost. Nakon toga nizale su se uloge u filmovima poput ''The Guest'', ''Independence Day: Resurgence'', ''Greta'' i ''Watcher'', a često bira projekte u kojima tumači snažne i kompleksne ženske likove.

Kada je riječ o privatnom životu, nastoji ga držati podalje od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je nekoliko godina bila u vezi s glumcem Joeom Keeryjem, zvijezdom popularne serije ''Stranger Things''.

Upoznali su se 2017. godine na jednoj zabavi u Los Angelesu, a iste su godine zajedno radili i na filmu ''After Everything''. Nekoliko mjeseci kasnije svoju su vezu potvrdili pojavljivanjem na premijeri druge sezone serije ''Stranger Things'', piše People.

Maika Monroe, Joe Keery Foto: Profimedia

Njihova je veza trajala nekoliko godina, a o prekidu je glumac kasnije progovorio u intervjuu za Variety, prisjećajući se razdoblja kada je stigao u Calgary snimati seriju ''Fargo''.

''Prošao sam kroz veliki prekid upravo u vrijeme kada sam odlazio iz Rima, pa sam bio prilično izoliran i potpuno fokusiran na posao. Moj društveni život uglavnom se vrtio oko snimanja serije, a i posao je bio vezan uz to. Zbog pandemije nismo se baš ni kretali'', rekao je 2024. godine.

Lijepa glumica ipak je našala svoju sreću u ljubavi. Od 2023. godine u vezi je s agentom za nekretnine Daltonom Gomezom, koji je ranije bio u braku s pop zvijezdom Arianom Grande, piše People.

Maika Monroe, Dalton Gomez Foto: Profimedia

Maika Monroe, Dalton Gomez Foto: Profimedia

Popularna je i na Instagramu gdje je prati više od 300 tisuća pratitelja.

