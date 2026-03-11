Georgina napustila Ronalda i njihov dom, poznato je gdje se sklonila s djecom

Georgina Rodríguez ovih je dana napustila Rijad i s djecom privatnim zrakoplovom otputovala u Madrid, a po dolasku u Španjolsku podijelila je i jedan osobniji trenutak koji je privukao veliku pažnju njezinih pratitelja.

Georgina Rodríguez trenutačno boravi u Španjolskoj sa svojom djecom nakon što je napustila Rijad zbog rastućih napetosti na Bliskom istoku.

Partnerica Cristiana Ronalda u domovinu je otputovala privatnim zrakoplovom, a po dolasku u Madrid dio vremena odlučila je provesti daleko od glamura i javnih događanja.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Georgina Rodriguez na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Poznata po tome da često ističe svoju katoličku vjeru, Georgina je s djecom posjetila crkvu, a trenutak je podijelila i s pratiteljima. Nakon izlaska iz crkve kratko je poručila kako je to bila najljepša misa na kojoj je bila, čime je dala do znanja koliko joj takvi trenuci znače.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Njezin dolazak u Španjolsku povezan je s novim sigurnosnim okolnostima na Bliskom istoku, zbog kojih je privremeno napustila svoj dom u Rijadu. Georgina i Cristiano Ronaldo posljednjih mjeseci žive u Saudijskoj Arabiji, gdje nogometaš nastupa za Al Nassr, no aktualna situacija očito je utjecala i na njihove obiteljske planove.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Georgina Rodriguez na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Izbačena je iz škole, a danas ganja zlatni kipić za najbolju glumicu: Tko je norveška senzacija?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Holivudska nepravda: Ovi glumci imaju briljantne karijere, ali nikad nisu osvojili Oscara

U Madridu se Georgina sada posvetila djeci i obiteljskim obvezama, a zasad nije poznato koliko će se dugo zadržati u Španjolskoj.

Umjesto luksuznih izlazaka i modnih događanja na kakve su njezini pratitelji navikli, Georgina je ovoga puta u fokus stavila mirniji i intimniji sadržaj.

Galerija 14 14 14 14 14

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo je napravio sa samo 16 godina?! Njegov čarobni nastup pogledali su milijuni!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kako izgleda otac omiljene Hercegovke? Topli obiteljski prizor pokazao je koliko su bliski!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Tko je suprug Michelle Pfeiffer? Spoj naslijepo pretvorio se u brak koji traje više od 30 godina