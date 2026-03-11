Luka Dončić potvrdio ljubavni brodolom: ''Prekinuo sam zaruke i borim se za svoju djecu''

Slovenska NBA zvijezda prvi put je javno potvrdila prekid zaruka s dugogodišnjom partnericom. U izjavi je progovorio i o njihovim dvjema kćerima.

Slovenska NBA zvijezda Luka Dončić potvrdio je da je prekinuo zaruke sa zaručnicom Anamarijom Goltes te da se trenutačno bori za skrbništvo nad njihove dvije kćeri.

Dončića je, prema navodima starnih medija, iznenadila Goltes koja je u utorak podnijela zahtjev za dječju alimentaciju. Zbog sve glasnijih nagađanja o njihovoj vezi odlučio je prekinuti višemjesečne spekulacije i prvi put se javno oglasiti.

Luka Dončić, Anamaria Goltes Foto: Profimedia

''Volim svoje kćeri više od svega i učinio sam sve što sam mogao da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, no to nije bilo moguće. Zbog toga sam nedavno donio tešku odluku da prekinem zaruke. Sve što radim, radim zbog sreće svojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem uz njih i pružim im najbolji život koji mogu'', stoji u izjavi za ESPN.

Pogledaji ovo Celebrity Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu, izazvao burne reakcije: ''Prijete smrću meni i obitelji''

Samo nekoliko sati prije nego što se oglasio košarkaš Lakersa, TMZ je objavio da je Goltes u Kaliforniji podnijela zahtjev za dječju alimentaciju i pokrivanje odvjetničkih troškova, ali nije zatražila odluku o skrbništvu. U dokumentu se navodi da se Anamarija u svibnju 2025. s njihovom starijom kćeri preselila natrag u Sloveniju, gdje od tada žive. Njihova druga kći rođena je u prosincu 2025. godine.

Luka Dončić, Anamaria Goltes Foto: Profimedia

ESPN navodi da Dončić navodno nije znao da je Goltes podnijela zahtjev, koji dolazi šest mjeseci nakon što je s Lakersima potpisao produženje ugovora vrijedno 165 milijuna dolara.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Holivudska nepravda: Ovi glumci imaju briljantne karijere, ali nikad nisu osvojili Oscara

Inače, par se nakon dugogodišnje veze zaručio 2023. godine, a Anamarija Goltes je još u siječnju dala naslutiti probleme u njihovoj vezi, a više o tome pisali smo OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Izbačena je iz škole, a danas ganja zlatni kipić za najbolju glumicu: Tko je norveška senzacija?

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Tvrdi da zahvaljujući ovoj rutini i s 55 godina izgleda kao u danima najveće slave

Pogledaji ovo Celebrity Georgina napustila Ronalda i njihov dom, poznato je gdje se sklonila s djecom