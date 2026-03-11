Ima poveznicu s Hrvatskom! Tko je lijepa Slovenka o kojoj trenutačno piše cijeli svijet?

Nakon što je Luka Dončić potvrdio prekid zaruka, mnogi su se zapitali tko je zapravo Anamaria Goltes – manekenka i influencerica s kojom ima dvije kćeri.

Slovenska NBA zvijezda Luka Dončić potvrdio je da je prekinuo zaruke s dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes, s kojom ima dvije kćeri.

Prema pisanju stranih medija, Goltes je u Kaliforniji podnijela zahtjev za dječju alimentaciju i pokrivanje odvjetničkih troškova, ali nije zatražila sudsku odluku o skrbništvu. U dokumentima se navodi i da se u svibnju 2025. s njihovom starijom kćeri preselila u Sloveniju, gdje od tada živi, dok je njihova druga kći rođena u prosincu iste godine.

Dončić se potom i sam oglasio te poručio kako su mu djeca na prvom mjestu.

''Volim svoje kćeri više od svega i učinio sam sve što sam mogao da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, no to nije bilo moguće. Zbog toga sam nedavno donio tešku odluku da prekinem zaruke. Sve što radim, radim zbog sreće svojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem uz njih i pružim im najbolji život koji mogu'', stoji u izjavi za ESPN.

Anamaria Goltes, Luka Dončić Foto: Profimedia

Dončić i Goltes u vezi su od 2016. godine, a upoznali su se još kao djeca na otoku Krku, gdje su njihove obitelji godinama ljetovale u istom kampu. Košarkaš je jednom prilikom otkrio kako su se upoznali kada su imali tek oko 11 godina.

"Upoznao sam je u Hrvatskoj u istom kampu u koji i sada idem. Upoznao sam je kad smo imali 11 godina - tako nešto", rekao je Dončić svojedobno u emisiji Headliners with Rachel Nichols na Showtimeu.

Anamaria Goltes Foto: Profimedia

Košarkaš, koji u NBA ligi nosi dres s brojem 77, Anamariju je zaprosio 7. srpnja 2023. godine. Datum prosidbe bio je simbolično povezan upravo s njegovim brojem na dresu, a fotografiju romantične prosidbe Dončić je tada objavio na svom Instagram profilu. Fotke su u međuvremenu obrisane.

Pogledaji ovo Celebrity Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu, izazvao burne reakcije: ''Prijete smrću meni i obitelji''

Inače, Anamarija Goltes 28-godišnja je slovenska manekenka i influencerica rođena u Zagorju ob Savi u Sloveniji.

Studirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a dio studija završila je online dok je živjela u Dallasu s Lukom. Posljednjih godina sve se više posvetila modelingu i radu na društvenim mrežama, a prije nego što se okrenula tim projektima više od deset godina bavila se plesom.

Goltes je tijekom karijere surađivala s više modnih brendova i agencija, među kojima su Lisca, Immortal Model Management i Campbell Models. Bila je i jedno od zaštitnih lica kolekcije nakita slovenske tvrtke Zlatarna Celje.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo je napravio sa samo 16 godina?! Njegov čarobni nastup pogledali su milijuni!

Vrlo je aktivna na Instagramu, gdje je prati više od 277 tisuća ljudi, a ondje redovito dijeli modne kombinacije, putovanja i trenutke iz svakodnevnog života.

Poznata je i kao velika ljubiteljica pasa, a na društvenim mrežama često dijeli fotografije i trenutke sa svojim četveronožnim ljubimcima.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Izbačena je iz škole, a danas ganja zlatni kipić za najbolju glumicu: Tko je norveška senzacija?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Izbjegle sudar: Simpatičan trenutak između Kate Middleton i princeze Anne obišao svijet!

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je poznati otac našeg svestranog glumca koji je na prvu osvojio gledatelje showa Nove TV?