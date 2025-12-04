Skrivali sretne vijesti: Slovenska NBA zvijezda i zaručnica dobili drugo dijete!

Luka Dončić otputovao je u Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju svoje druge kćeri.

Jedna od najvećih zvijezda košarkaške momčadi Los Angeles Lakers Luka Dončić preskočit će idućih nekoliko utakmica jer je hitno otputovao u Sloveniju. Razlog je najljepši mogući, a to je da njegova zaručnica Anamaria Goltes trebala roditi drugo dijete.

Kako pišu slovenski mediji, par je dobio drugu djevojčicu.

Iako Dončić ne dijeli često prizore iz društvenog života, rutinu poslovnih objava prekinuo je 30. studenog, kada je objavio rođendansku čestitku svojoj kćerkici Gabrieli, otkrivši kako će ju uskoro vidjeti.

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Celebrity Ovakav pogled ima rijetko tko: Maju Šuput i Blooma očarali spektakularni prizori

"Sretan rođendan mojoj malenoj princezi! Donosiš mi mnogo sreće u životu, nedostaješ mi i jedva te čekam vidjeti", napisao je uz nekoliko fotografija odnedavno dvogodišnjakinje.

Sportski mediji pišu kako su Lakersi dali dozvolu Dončiću da otputuje u Sloveniju. Za sada je sigurno kako će propustiti meč protiv Toronto Raptorsa, dok je još neizvjesno hoće li doći za utakmicu protiv Boston Celticsa.

Dončić i Goltes su zajedno od 2018. godine, a upoznali su se tijekom odmora na otoku Krku. Zanimljivo, ni prije dvije godine nisu do zadnjeg trenutka otkrili da čekaju dijete.

"Upoznao sam je u Hrvatskoj u istom kampu u koji i sada idem. Upoznao sam je kad smo imali 11 godina, ne znam, tako nešto", rekao je Dončić svojedobno u emisiji Headliners with Rachel Nichols na Showtimeu.

Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Georgina podijelila preslatki trenutak Ronalda s najmlađom kćerkicom: "Ovo je sve!"

Pogledaji ovo Celebrity Jurica Jurašković o svojoj MasterChef avanturi: ''Idući dan me 'ošamarilo' i postao sam svjestan toga''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Princ Harry nasmijao gledatelje komentarom na kulinarske sposobnosti Meghan Markle