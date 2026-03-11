Nives Celzijus pokazala poruke koje dobiva od bivšeg supruga Dine Drpića

Nives Celzijus nasmijala je pratitelje videom u kojem pokazuje kako joj bivši suprug Dino Drpić gotovo svakog jutra šalje poruke.

Poznata pjevačica i spisateljica Nives Celzijus ponovno je zabavila svoje pratitelje na Instagramu. U novoj objavi pokazala je simpatičan i pomalo komičan dio svakodnevice s bivšim suprugom, nogometašem Dinom Drpićem, otkrivši kako izgleda njihovo zajedničko "skrbništvo" nad kućnim ljubimcima.

U videu snimljenom u opuštenoj kućnoj atmosferi Nives je pratiteljima najavila da će pokazati kakve joj poruke bivši suprug šalje gotovo svakog jutra. Zatim je kameru usmjerila prema mobitelu i otvorila WhatsApp razgovor prepun poveznica na Instagram videe, a svima im je zajednička tema - mačke.

Dino Drpić i Nives Celzijus - 4 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Dok je uz smijeh listala poruke koje joj očito šalje Dino Drpić, pokazalo se da se među njima nalaze razni savjeti i ideje vezane uz brigu o mačkama. Tu su bili prijedlozi za namještaj prilagođen mačkama, poput grebalica koje ujedno služe i kao stolići, savjeti za „"kupanje bez vode" pomoću posebnih četki, ali i recepti za pripremu zdrave hrane za njihove ljubimce. Nives je kroz šalu komentirala kako joj bivši suprug na taj način daje diskretne upute što bi trebala napraviti.

"Ovdje mi vjerojatno sugerira kako mačkama poboljšati životni prostor. Ovdje mi suptilno želi dati do znanja da je vrijeme da počešljam mačke" govori Nives u videu, jedva susprežući smijeh.

Na kraju je cijelu situaciju sažela rečenicom koja je zapravo postala i glavna poanta priče.

Dino Drpić i Nives Celzijus - 3 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Dino Drpić i Nives Celzijus - 2 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

"Eto. Tako je to kad dijeliš s bivšim mužem skrbništvo nad mačkama" poručila je Nives, dok je opis objave.

Nives s Dinom ima dvoje djece, kćer Taishu i sina Leona.

Nives Celzijus - 6 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nedavno je predstavila i novu pjesmu "Sinkronija", duet s Dinom Petrićem. Veliku pozornost privukao je i spot pun vrućih kadrova, a Nives je za IN magazin prije nekoliko dana otkrila i što o svemu misli njezin bivši suprug.

