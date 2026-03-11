Kontroverzna srpska voditeljica opet se zaručila? Pokazala prsten koji je dobila od boksača

Fotografija koju je objavila Jovana Jeremić potaknula je raspravu među pratiteljima, koji su se odmah zapitali krije li se iza prstena i važan životni korak.

Kontroverzna srpska voditeljica Jovana Jeremić ovih dana privlači pozornost javnosti zbog novog ljubavnog poglavlja.

Nakon prekida veze s biznismenom Draganom Stankovićem, započela je romansu s boksačem Milošem Stojanovićem, poznatim pod nadimkom Tigar.

Jovana Jeremić i Dragan Stanković - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jovana Jeremić - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sada je na društvenim mrežama podijelila i jedan detalj iz njihove veze. Na Instagramu je objavila fotografiju prstena koji je dobila od svog partnera, a objava je ubrzo privukla veliku pažnju pratitelja.

Na fotografiji se vidi elegantan zlatni prsten ukrašen nizom sjajnih kamenčića koji se protežu duž gornjeg dijela. U sredini se posebno ističe jedan veći kamen koji dodatno naglašava dizajn, dok manji kamenčići oko njega daju prstenu dodatni sjaj. Upečatljiva crvena manikura koju je voditeljica imala dodatno je naglasila ovaj luksuzni komad nakita.

''U zaruke, nakon svega što sam preživjela, više ne vjerujem. Samo u vječno ''da'' pred Bogom. Do tada, računa se samo čista ljubav'', napisala je voditeljica te dodala datum 7. ožujka 2026.

Objava s prstenom brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima reagirali na novi detalj iz njezina ljubavnog života.

''Čestitam'', ''Zaslužila si samo najbolje'', ''Svu sreću svijeta vam želim'', ''Kakav prsten'', ''Opet?'', ''Koji je ovo put?'', dio je komentara s Instagrama.

Jovana Jeremić - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Jovana Jeremić - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Jovana Jeremić - 10 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

