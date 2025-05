Kontroverzna srpska voditeljica nije više u vezi s imućnim biznismenom, ovo je razlog!

Jovana Jeremić potvrdila je prekid veze s Draganom Stankovićem nakon godinu i osam mjeseci, istaknuvši da su se rastali sporazumno zbog različitih pogleda na budućnost.

Poznata voditeljica jutarnjeg programa, Jovana Jeremić, objavila je na društvenim mrežama da je njezina veza s poduzetnikom Draganom Stankovićem završena. Par je bio zajedno nešto više od godinu i pol, a odluku o prekidu donijeli su zajednički.

"Dragi fanovi i pratitelji, želim vas obavijestiti da smo Dragan Stanković i ja odlučili staviti točku na našu vezu od godinu i 8 mjeseci zbog različitog pogleda na budućnost. Proveli smo predivne dane zajedno i ostajemo najbolji prijatelji jedno drugom. Povodom ovoga se više nećemo oglašavati ni on ni ja. Ovo je naše zajedničko priopćenje. Volimo vas sve", napisala je Jovana na Instagramu.

Inače, Jovana Jeremić je nedavno najavila prekid s Draganom Stankovićem.

Jovana Jeremić je neko vrijeme bila u vezi s poduzetnikom Draganom. Voditelj je u emisiji "Na liniji života" upitao Jovanu Jeremić planira li ove godine staviti točku na odnos sa svojim partnerom, na što je ona dala neočekivan odgovor.

Jovana Jeremić, Dragan Stanković Foto: Youtube

Jovana Jeremić - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Da, odgovor je da, nisam rekla da je to kraj veze. Ja sam u vezi sa Draganom, on je najbolji čovjek na svijetu prema meni. Ja želim dobiti još jedno dijete, udati se, i želim s Draganom imati to dijete. Mi ne živimo zajedno, moje dijete kreće u školu, a škola je prekoputa moje zgrade, a Dragan je u Grockoj, a nama to ne smeta", ispričala je Jovana.

Jovana Jeremić - 1 Foto: Instagram

Jovana Jeremić - 2 Foto: Instagram

"Ja sam ostvarila sve sama, iako sam vjerovala da će mi to ostvariti moj muškarac, ja sam znala da ću raditi na televiziji, a ove godine sam shvatila da sam čovjek mog života ja. To sam shvatila ove godine, kada sam saznala za borbu mog oca koji vodi jako tešku bitku. On je meni rekao da sam ja sve sama ostvarila, da mi to nitko nije dao, da sam ja sama svoj gazda", dodala je.

Jovana Jeremić i Dragan Stanković - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jovana Jeremić - 7 Foto: Instagram

Jovana Jeremić - 1 Foto: Jovana Jeremić/Instagram

