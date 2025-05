Andrea Šušnjara otkriva zašto joj je rad s djecom najveća životna inspiracija!

Andrea Šušnjara ima hitove koje znamo napamet, energiju koja puni trgove – i srce veliko poput pozornice. Ovog puta zasladila je Vrgorac koncertom na Danu jagoda, a Hrvoje Krolo otkriva zašto ju najviše ispunjava rad s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Andreu Šušnjaru je publika u Vrgorcu dočekala s jagodama, srcem i pjesmom.



''Po prvi put sam u Vrgorcu, nećete vjerovati! Nisam nikad ni s grupom Magazin ovdje nastupala. Često smo prolazili kroz Vrgorac tako da sam jako sam sretna i počašćena što sam večeras ovdje'', rekla je Andrea.



Na pozornici, atmosfera za pamćenje. A iza pozornice – nova pjesma, novi planovi i novi izazovi. Ni kad miruje, Andrea ne miruje.



''Kod mene vam je jako radno. Ja sam izašla iz Magazina, ali magazinski stil života i ta stara škola iz mene neće još dugo izaći. Tako da i kad nemam posla ja sama sebi stvorim dodatni posao. Stvarno ne znam di sam'', priča.



Nakon hita ''Ja bi još'', dolazi nova pjesma ''Normala'' – s tekstom koji potpisuje Vjekoslava Huljić i s porukom u kojoj će se, kaže simpatična Andrea, prepoznati svaka žena. Exkluzivno imate pravo čuti djelić pjesme.



''Moram priznati da je Vjekoslava ovaj put zbilja pogodila tekst. Napravila je onako pravi ženski tekst. Smatram da će se svaka žena pronaći u njemu – a ja pogotovo u ovom periodu života. Pjesma je malo u mom stilu ali opet s nekim pomakom, ljudi me najviše pamte po najvećim hitovima Maslačak, Kemija, s tim da sam ja tada imala 20-23 godine, a sad imam malo više, malo sam odrasla pa se to odražava i na pjesme'', kaže Andrea.



A kad ne pjeva, splitska pjevačica pomaže. Radeći s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali i spašavajući životinje, pokazuje da su njezine najveće note – one ljudske.



''U međuvremenu radim i u domu za nezbrinutu djecu. Ma oni su super. Premali su i ne sjećaju se i ne znaju ove moje hitove od prije 10-tak godina, oni vole Gršu. Ja sam im jedan dan iz zezancije upalila ''Još se ne bi udala'' i kažem ovo vam vaša teta pjeva, a oni meni – nije to to tvoja pjesma, to je od teta Ene pjesma. Od druge kolegice jer im ona stalno pušta ''Još se ne bi udala'', tako da uopće nemaju tu percepciju zašto sam ja na televiziji i zašto sam ja s njima tu. Stvarno su predivni i obogaćuju mi život i vrijeme'', priča Andrea.



Od zvijezde Magazina do solo karijere – Andrea ne traži komfor, već istinu. I ne zna lagati, kaže, jer joj je draže živjeti punim plućima. I pjevati – punim glasom.



''Radim za sebe što je zapravo izazovno i teško, možda malo čak i teže nego kad sam bila dio grupe jer sam se tada često osjećala ja u šali kažem kao kofer – oni mi samo kažu tad i tad budi tu i tu. Znači nema ni brige ni pameti ali sad ipak sve sama organiziram tako da imam puno više posla nego ranije'', otkriva.



Kad je na pozornici, osvaja glasom. A kad se svjetla ugase, srcem. Jer iza glasa stoji žena koja jednako snažno grli i glazbu i djecu i život.

