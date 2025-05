Josipa Pavičić okupila snažne žene na jednom mjestu: ''Tko će ti na kraju ostati nego samo prijateljice?''

Obično većinu vremena provedemo razbijajući glavu prošlošću ili brinući se oko budućnosti. Sadašnjost nam često klizi kroz prste, a da toga nismo ni svjesni. Zato oni koji ovaj problem osvijeste, imaju tehnike kojima se vraćaju u sadašnji trenutak. Anđa Marić, Danijela Martinović i druge poznate dame našoj Sanji Jurković otkrile su svoje.

Sa ženama iz ''Seksa i grada'' smo se smijale, plakale, učile i rušile predrasude, a mnogima su postale i inspiracija.

''To je toliko smiješno, to je toliko aktualno, to i dan danas sve stoji. Tako da su one meni genijalne i svakako jesu možda nas inspirirale da počnemo pisati prije jedno dvadesetak godina'', govori Marijana Perinić.

Danas su kolumnistice i spisateljice, ali i velika potpora jedna drugoj.

''Josipa me došla podržati kad je izašla moja knjiga, to mi je jako puno značilo. Poslije smo se našle i puno životnih priča i savjeta smo izmijenile na klupici uz neki razgovor. Ne bih rekla da savjetujemo jednu drugu, više smo kao mekani jastučić razumijevanja i slušanja'', govori Anđa Marić.

''Ja sam glavna, kako ću reći, lobistica za ženska prijateljstva. Kako kažu, muškarci kraće žive. Tko će ti na kraju ostati nego samo prijateljice? Ja već sad dogovaram za jedno 40 godina koji ćemo mi otok odabrati da imamo svoj starački dom i to je to'', govori Marijana Perinić.

U njihovu svijetu, kažu, ne postoji izreka da je žena ženi vuk.

''Da, ja mislim da kraljice svaka jedna drugoj popravljaju krunu i mislim da je žena ženi vuk izmislio neki muškarac koji je htio umanjiti to zajedništvo'', dodala je Anđa.

''Ta ženska podrška se ne može mjeriti ni sa čim'', kaže Josipa Pavičić.

''Još uvijek bih rekla da da, žena ženi je vuk, ali što sam starija, stvarno evo biram te žene oko sebe'', dodala je Lucija Lugomer.

''Žena, ženi je vjerna družica, ne opasna vučica. Ako je žena sama po sebi svjesna svoje vrijednosti'', smatra Marijana Perinić.

''Moram reći da sam nedavno slučajno naletjela na jednu izjavu Madonninu koja me je baš onako prodrmala i divno je rekla na bini, trebamo se žene, trebamo se okružiti hrabrim ženama. To je jako bitno. Zato što nama, ženama, mnogo toga nije dozvoljeno. Nije nam dozvoljeno ostariti, nije nam dozvoljeno iskazati svoje mišljenje, iskazati svoj stav, biti hrabre. Kako ćemo to napraviti - tako da se okružimo hrabrim ženama, a hrabrih žena, inspirativnih zaista ima puno, Josipa Pavičić je definitivno jedna od njih'', govori Danijela Martinović.

I upravo je Josipa razlog zbog kojeg su se jučer okupile na predstavljanju njezine nove knjige ''SADA – Umijeće življenja u sadašnjem trenutku''.

''Ujutro se ustanemo, trčimo, cijeli dan žurimo, na večer padamo s nogu i naprosto smo se pogubili. I ova knjiga je knjiga koja je jedan podsjetnik na ono što je u istinu važno i jedan podsjetnik da kad smo nezadovoljni, kad smo nesretni, kad vidimo da nismo dobro, kad smo se pogubili, podsjetnik da se vratimo kući, ustvari sebi'', objasnila je Josipa.

U današnjem svijetu nerijetko smo na autopilotu pa oni koji taj problem osvijeste, često imaju male trikove pomoću kojih se vraćaju u sadašnji trenutak.

''Ja sam napravila sebi stvarne podsjetnike. Kad vidim ovo malo srce, jedno na svom noktu i drugo na svom noktu, ja se sjetim da sam sada. I fokusiram se na disanje i vratim se u sadašnji trenutak'', objasnila je Danijela Martinović.

''Mene jako opuštaju i vesele kave sa prijateljima. Kad god mi nešto nije u glavi, ne znam, ajme sad ne mogu ovo, ne mogu ono, ili kad mi se spava, ili kad sam možda lošije volje, osmijeh na lice'', priča Renata Končić Minea.

A kako biste izašli iz tračnica svakodnevice, katkad je dovoljno zastati i duboko udahnuti.

