Život pod strogim pravilima: U Sjevernoj Koreji određeno je 15 frizura za žene i muškarce!

Ako ste katkad nezadovoljni uvjetima u kojima živite, idući prilog će vas razuvjeriti. Vodimo vas u autoritativne zemlje, u kojima su građanima nametnuti zakoni i pravila za život. Dok u Sjevernoj Koreji možete nositi samo određene frizure, u Turkmenistanu ne smijete voziti crni automobil. U kojim zemljama ne smijete imati Facebook i Instagram, istražila je Matea Slogar.

Da je Sjeverna Koreja izrazito zatvorena zemlja, opće je poznato. Dotok informacija iz ostatka svijeta ne dolazi do građana te izolirane sredine, čiji je vrhovni vođa Kim Jong UN. Sjevernu Koreju posjetio je Kristijan Iličić, Hrvat koji je obišao sve države svijeta.



''Prvo pravilo je kad slikate velikog vođu da mora biti u cijelom okviru, ne smije biti prepolovljen na pola i drugo pravilo je da kad uzemem novine, knjigu gdje se nalazi veliki vođa ne smijete bacati u smeće ili prepoloviti na pola jer njegova slika ne smije biti prepolovljena. I drugo pravilo je da ne smijete slikati vođu. Ne smijete bacati novine u smeće i tako dalje'', priča nam travel bloger Kristijan Iličić.



''Imate jednu vrlo strogu kontrolu informacija, imate ceremonijal pomalo azijski kojim se morate stalno ophoditi s velikim poštovanjem prema vođi, na mjestima gdje je vođa sjedio ili njegov otac gdje se ta mjesta u kafiću ili na nekom prostoru čuvaju, na to mjesto neće nitko sjesti, mjeri se oduševljenje na ulicama ili jačina aplauza'', govori Tvrtko Jakovina, povjesničar.



Dakako, nitko ne smije imati frizuru kao vođa Kin Jong UN pa je za građane određeno 15 frizura za žene i muškarce.

''Jedno od tih stvari je bilo pitanje frizure koje je bilo određeni broj, došli biste samo kod frizera i tražili broj frizure koju želite i smijete imati. Grupe turista ne mogu nikako doći nenajavljeno ili bez organizacije, sve turističke agencije idu po provjerenim agentima i onda ne nužno sa svakim provjerenim gostom, ali imaju koreografirane posjete, prolaze onim dijelovima grada koji će pružiti što bolju sliku'', priča Tvrtko.



Još jedna zemlja koju uspoređuju sa Sjevernom Korejom je Turkmenistan. U njega ćete teško ući jer vam treba viza do koje se dolazi s naporom.



''Ažgabat je predivan grad predivne arhitekture, u Turkemnistan godišnje smije ući tek nekoliko tisuća ljudi...'', govori Iličić.



Iako su navodi da ondje nema interneta, čini se, netočni, povjesničar Jakovina naveo je nekoliko bizarnosti koje su uvedene za vrijeme predsjednika TurkmenBaše.



''Vi kad ulazite u zemlju, kad dolazite na taj aerodrom vi shvaćate da se nalazite u nečemu na što niste naučili bilo da ste iz kojeg dijela svijeta. Ljudi nema jako puno, a ulice su jako široke. To je zemlja u kojoj je vođa neovisnog Turkmenistana napisao svoju knjigu sa svojim viđenjem svijeta i svojim svjetonazorom ta knjiga je dominirala u svim knjižarama i onda je Turkmenbaša zatvorio sve knjižnice u porvinciji i na selima naročito sa stvrdnjom da osim Kurana i njegove knjige nema potrebe za čitanjem nikakvih drugih knjiga'', priča Jakovina.



U Turkmenistanu automobili mogu biti isključivo srebrne ili bijele boje, a ako ste poželjeli crni - to možete zaboraviti, jer su oni zakonom zabranjeni. Evo što je još Turkmenbaša ondje zabranio kada je bio na vlasti od 1985.



''On je zabranio da se dijagnosticiraju osobito teške bolesti, tuberkulozu, Aids, on je skratio trajanje osnovne škole i zabranio da se daju negativne ocjene đacima, na taj način ste stvorili iluziju kakvu takav režim i gradi'', dodao je Jakovina.



Danas živimo u svijetu gdje ima mnogo autoritativnih režima, kaže Jakovina, a u određenim državama nećete moći na Facebook ili Instagram.

''U svijetu ima puno zemalja koje su standarne zemlje gdje je X ili Instagram zabranjen, recimo u mnogim islamskim zemljama poput Pakistana. Kinezi nemaju mnoge od zapadnih mreža ali imaju vlastite varijante Facebooka ili Instagrama jer na ovaj način mogu sami pratiti navike i što stanovništvo čini''.



Bizarno ili ne, svoju slobodu i pravo na izbor počnete više cijeniti pri pomisli da vam ona može biti oduzeta.

