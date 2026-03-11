Što sve krije jezivo imanje osuđenog pedofila? Smješteno je usred pustinje

Zorro Ranch je jedno od najtajanstvenijih i najkontroverznijih mjesta povezanih s osuđenim pedofilom, a nove policijske pretrage ponovno su ga vratile u fokus javnosti.

Nakon što su nedavno objavljeni novi dokumenti vezani uz slučaj Jeffreyja Epsteina, američki istražitelji ponovno su krenuli u pretragu njegova imanja Zorro Ranch u Novom Meksiku, jednog od najkontroverznijih posjeda povezanih s pokojnim milijarderom i osuđenim seksualnim prijestupnikom.

Riječ je o golemoj i luksuznoj nekretnini smještenoj usred prostranog, gotovo pustinjskog krajolika na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Imanje se prostire na tisućama hektara zemlje, a glavna vila izgrađena je u stilu raskošne hacijende s velikim dvorištima, fontanama i uređenim vrtovima.

Imanje Jeffreyja Epsteina u Meksiku Foto: Profimedia

Glavna zgrada ima prostrane dnevne boravke s ogromnim panoramskim prozorima koji gledaju na pustinjski krajolik, raskošne knjižnice, elegantne salone i bogato uređene prostorije s drvenim i kamenim detaljima. Unutrašnjost je uređena u klasičnom stilu, s masivnim namještajem, velikim lusterima i zidovima prekrivenim policama za knjige.

Na imanju se nalazi i više dodatnih objekata. Posebnu pozornost privlače velike staje za konje, prostorije uređene u rustikalnom stilu s kožnim namještajem i lovačkim dekoracijama, kao i manja drvena koliba nalik planinskoj kući. Uz to, kompleks uključuje i teniski teren, prostrane terase s pogledom na okolne planine te uređene vrtove s fontanama.

Prema navodima američkih medija, upravo je na ovom imanju Epstein godinama primao goste. Istražitelji vjeruju da su se ondje odvijali sastanci s brojnim utjecajnim osobama, a dio optužbi protiv njega odnosi se upravo na događaje koji su se navodno odvijali na tom posjedu.

Nakon novih otkrića policija je ponovno pokrenula pretragu ranča. Iako detalji istrage još nisu javno objavljeni, američki mediji pišu da istražitelji pokušavaju utvrditi postoje li dodatni dokazi vezani uz optužbe za zlostavljanje žena i maloljetnih djevojaka.

Simbol mračnog skandala: OVDJE zavirite u unutrašnjost zloglasnog aviona osuđenog pedofila.

Život obavijen velom tajni i moćnicima - njegovu mračnu životnu priču pročitajte OVDJE.

