Ovako je izgledala mala Victoria Beckham: Zbog majke je pokazala uspomene koje rijetko dijeli

Victoria Beckham objavom fotografija iz svog djetinjstva je čestitala rođendan svojoj majci Jackie.

Victoria Beckham obilježila je 75. rođendan svoje majke Jackie Adams dirljivom objavom na društvenim mrežama, podijelivši rijetke fotografije iz djetinjstva koje su oduševile njezine pratitelje.

Modna dizajnerica i bivša članica Spice Girlsa objavila je na Instagramu dvije fotografije na kojima je kao novorođenče u naručju svoje majke, uz emotivnu poruku: "Jako te volim! Sretan rođendan!!!"

Victoria Beckham s majkom - 2 Foto: Instagram Screenshot

Victoria Beckham s majkom - 3 Foto: Instagram Screenshot

Victoria Beckham s majkom - 1 Foto: Instagram Screenshot

Čestitkama za Jackiein rođendan pridružio se i njezin zet David Beckham, koji je na Instastoryju podijelio njihove zajedničke fotografije, pokazavši kako se odupiru stereotipovima o lošim odnosima zetova i punica.

David Beckham s punicom - 2 Foto: Instagram Screenshot

David Beckham s punicom - 1 Foto: Instagram Screenshot

Victoria je najstarije dijete Jackie i Tonyja Adamsa, a osim nje imaju još dvoje djece – Christiana i Louise.

Objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je i sama bila u središtu pozornosti na Paris Fashion Weeku, gdje je predstavila svoju kolekciju za jesen/zimu 2026. Kao i uvijek, podršku su joj pružili suprug David Beckham te djeca Romeo, Cruz i Harper, kao i Cruzova djevojka Jackie Apostel.

S ovih događaja ponovno je izostao najstariji sin Brooklyn Beckham, koji već neko vrijeme ne sudjeluje u obiteljskim okupljanjima. Brooklyn danas živi u SAD-u sa suprugom Nicolom Peltz, kćeri milijardera Nelsona Peltza, a početkom godine objavio je izjavu u kojoj je jasno dao do znanja da želi distancirati se od svoje obitelji.

Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, David Beckham Foto: Instagram

Victoria Beckham, Brooklyn Beckham Foto: Instagram

Victoria Beckham - 12 Foto: Profimedia

Tijekom posljednjih godinu dana Brooklyn je propustio niz važnih obiteljskih događaja, uključujući očev 50. rođendan, Victorijin 51. rođendan, Davidovo proglašenje vitezom te nedavno i proslavu 21. rođendana svog brata Cruza.

Unatoč tome, ostatak obitelji bio je uz Victoriju tijekom njezine modne revije u Parizu. Nakon uspješne večeri dobila je i nekoliko lijepih iznenađenja – sinovi Cruz i Romeo te njihove djevojke poslali su joj bukete bijelih ruža i karanfila, što je Victoria ponosno podijelila na Instagramu.

Victoria Beckham Foto: Screenshot/Youtube

David i Victoria Beckham Foto: Profimedia

David i Victoria Beckham Foto: Profimedia

"Hvala vam što ste uvijek tu da me podržite. Jako vas volim", napisala je dizajnerica uz fotografije s događanja.

Dok Cruz trenutačno nastupa na turneji sa svojim bendom, a Romeo gradi karijeru u modnoj industriji, obitelj Beckham i dalje djeluje snažno povezano – barem kada je riječ o većini članova.

Ipak, napetosti s Brooklynom i dalje bacaju sjenu na obiteljske proslave, pa su mnogi primijetili da ni ovoga puta nije bio dio važnih trenutaka svoje majke.

Unatoč sukobu, David i Victoria su čestitali Brooklynu nedavni rođendan, o čemu više čitajte OVDJE.

Mnoge vanjske komentatore zanima reakcija najmlađe članice obitelji, a kako je ona reagirala, pogledajte OVDJE.

