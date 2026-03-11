Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!

Pjevačica Tyla izazvala je veliku pažnju u Parizu pojavivši se u neobičnom izdanju.

Južnoafrička pjevačica Tyla ponovno je privukla svu pažnju javnosti, ovoga puta na ulicama Pariza, gdje se pojavila u izdanju koje je mnoge na prvi pogled zbunilo.

Galerija 25 25 25 25 25

Naime, činilo se kao da nosi uski top sa zmijskim uzorkom, no ubrzo se pokazalo da je riječ o nečemu puno neobičnijem, umjetnoj tetovaži preko cijelog gornjeg dijela tijela.

Pogledaji ovo Celebrity Predivno! Pjevač Parnog valjka objavio nježan video s kćeri, fanovi su odmah reagirali

Tyla - 5 Foto: Profimedia

Atraktivna glazbenica prošetala je u uskim trapericama i upečatljivom body artu koji je imitirao zmijsku kožu i savršeno pratio liniju njezina tijela. Iluzija odjeće bila je toliko uvjerljiva da su prolaznici u prvi mah mislili da je riječ o majici, dok se s leđa jasno vidjelo da Tyla zapravo nema ništa na sebi osim umjetničke tetovaže.

Tyla - 6 Foto: Profimedia

Dok je izlazila iz zgrade i ulazila u automobil, pjevačica je izazvala pravu malu senzaciju među okupljenima. Obožavatelji su je dočekali s mobitelima u rukama i zamolili za autograme, a njezin hrabar modni potez ubrzo je postao glavna tema na društvenim mrežama.

Tyla - 3 Foto: Profimedia

Tyla - 2 Foto: Profimedia

Kako vam se sviđa ovakav tip modne kombinacije? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Preporuke Najtajanstvenija ljubav Hollywooda: U 48. godini dobila je dijete sa slavnim Jamesom Bondom

Tyla je još jednom pokazala da voli pomaknuti granice mode i scenskog izražavanja, a njezin "žena zmija" look istovremeno je šokirao i oduševio prolaznike u središtu Pariza.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Preporuke Nakon miljenika iz hit-serije sreću je pronašla s bivšim suprugom poznate pjevačice!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Nakon dramatične noći u Splitu Dragana Mirković podijelila je svoje dojmove o gradu pod Marjanom

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva objava hrvatskog zeta, rođendan kćeri obilježio je emotivnom porukom