Pet muškaraca pomagalo joj je da se kreće u ovoj haljini, a pravi je hit ono što su učinili kad su došli do stepenica!

Veliku pozorosnt na Met Gali privukla je pjevačica Tyla koja je za svoju modnu kombinaciju odjenula haljinu od pijeska, no u njoj se jedva kretala.

Službeno je održana još jedna Met Gala u New Yorku, na kojoj se svake godine holivudske zvijezde prošeću crvenim tepihom odišući glamurom.

Južnoafrička pjevačica Tyla ovoga puta u nesvakidašnjoj kreaciji privukla je apsolutno svu pozornost.

U pitanju je Balmainova haljina prekrivena ni manje ni više nego pijeskom, a uz cijeli outfit 22-godišnja pjevačica iskombinirala je torbicu u obliku pješčanog sata.

Naime, video koji se širi društvenim mrežama je onaj u kojemu je Tyla trebala pomoć kako bi se popela stepenicama. Pet muškaraca pazilo je na dio haljine koji se vukao po podu, a jedan od njih ju je uhvatio rukama i podigao da bi se uspela stepenicama.

Tyla is lifted up the stairs at the #MetGala. pic.twitter.com/XYpkS41WMG