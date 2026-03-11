Poginuo rođeni brat Darka Lazića, stradao je u teškoj prometnoj nesreći

Brat srpskog pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u prometnoj nesreći kod Šapca dok je vozio motocikl, a unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći liječnici mu nisu uspjeli spasiti život.

Brat srpskog pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Vladimirci kod Šapca, prenose srpski mediji.

Prema prvim informacijama, tragedija se dogodila dok je vozio motocikl i sudario se s osobnim automobilom.

Navodno su Darko i Dragan toga dana zajedno boravili u jednom kafiću u Šapcu, gdje su iz sela Brestač stigli motorima. Dragan je kasnije krenuo kući, no tijekom povratka dogodila se nesreća čiji točni uzroci zasad nisu poznati.

Na mjesto događaja brzo je stigla hitna pomoć iz Vladimirovaca, a u pripravnosti su bile i medicinske ekipe iz Šapca. Unatoč pokušajima reanimacije, liječnici nisu uspjeli spasiti njegov život.

Nakon vijesti o nesreći Darko Lazić odmah je otišao u zdravstveni centar u Šapcu, gdje mu je potvrđeno da je njegov brat preminuo. Prema navodima medija, pjevač je bio potpuno slomljen.

Dragan Lazić također se bavio pjevanjem, ali nije želio graditi karijeru na estradi. Bio je posvećen obitelji te je često objavljivao fotografije sa suprugom i njihove dvije kćeri na društvenim mrežama.

Potreseni Darko kratko se obratio novinarima, ali nije imao snage za razgovor.

"Ne mog... Ne mogu pričati",, rekao je kroz suze, pišu srpski mediji.

Braća su bila vrlo bliska i često su provodila vrijeme zajedno u rodnom Brestaču, gdje imaju obiteljske kuće i gdje su se redovito okupljali s obitelji. Mnogi su primjećivali i da Dragan, osim fizičke sličnosti, glasom podsjeća na poznatog brata, a jednom je čak nastupio i kao gost na Darkovu koncertu u beogradskom Sava Centru.

