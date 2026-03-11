Želite se družiti s Meghan Markle? Ovo su cijene koje to omogućuju!

Princ Harry i Meghan Markle sljedećeg mjeseca dolaze u Australiju, gdje će Meghan biti gošća luksuznog ženskog vikenda u Sydneyu.

Princ Harry i Meghan Markle sljedećeg mjeseca dolaze u Australiju na novu turneju, tijekom koje će vojvotkinja od Sussexa biti posebna gošća na luksuznom trodnevnom događaju za žene u Sydneyu.

Meghan će tom prilikom održati govor na gala večeri, a obožavateljice koje kupe skuplje ulaznice imat će priliku i fotografirati se s njom, što je već izazvalo brojne reakcije zbog visokih cijena, piše Mirror.

Ulaznice za ovaj ekskluzivni vikend počinju od 1439 funti (1665 eura), a uključuju smještaj u hotelu uz plažu, sudjelovanje u različitim aktivnostima poput joge i meditacije, gala večeru te večernju zabavu. Za one koje žele još bliži susret s Meghan dostupne su VIP ulaznice po cijeni od 1705 funti (1973 eura).

Meghan Markle i princ Harry - 5 Foto: Profimedia

Takva ulaznica osigurava mjesto u prvim redovima na svečanoj večeri, ali i grupnu fotografiju za stolom s vojvotkinjom. U praksi to znači da obožavateljice za dodatnih 266 funti (308 eura) mogu dobiti uspomenu u obliku fotografije s Meghan tijekom njezina rijetkog boravka u Sydneyu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svečana londonska premijera filma "Svadba" rasprodala kultno kino u rekordnom roku!

Meghan Markle i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

U najavi događaja stoji: "Vikend za žene kakav još niste doživjele! Nezaboravan vikend za žene spremne da se ponovno povežu, napune baterije i dobro zabave. Pridružite nam se na intimnom i luksuznom vikendu uz ocean, osmišljenom da okupi žene radi poticajnih razgovora, opuštanja, smijeha i nezaboravnog iskustva."

Meghan je posljednji put bila u Australiji 2018. godine, kada su ona i princ Harry tijekom svoje prve kraljevske turneje kao bračni par proveli 16 dana obilazeći Australiju, Fidži, Tongu i Novi Zeland. Tada su odradili čak 76 službenih angažmana, a gdje god su se pojavili dočekivale su ih velike gomile ljudi.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

U knjizi "Dvorani: Skrivena moć iza krune" bivši kraljevski dopisnik The Timesa Valentine Low navodi da je Meghan tada uživala u velikoj pažnji javnosti, ali da nije u potpunosti razumjela svrhu tradicionalnih kraljevskih susreta s građanima.

"Iako je uživala u pozornosti, Meghan nije uspjela shvatiti svrhu svih tih šetnji, rukovanja s bezbrojnim strancima." Prema navodima anonimnih članova osoblja, vojvotkinja je navodno tada rekla: "Ne mogu vjerovati da za ovo nisam plaćena", stoji u knjizi.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke Nakon miljenika iz hit-serije sreću je pronašla s bivšim suprugom poznate pjevačice!

Tijekom australskog putovanja javnosti će se obratiti i princ Harry, koji će sudjelovati na summitu InterEdge u Melbourneu. Riječ je o konferenciji posvećenoj profesionalnom razvoju i mentalnom zdravlju na radnom mjestu.

Ulaznice za taj događaj počinju od 1054 funte (1219 eura), a prihod od prodaje namijenjen je humanitarnoj organizaciji Lifeline.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Preporuke Nakon miljenika iz hit-serije sreću je pronašla s bivšim suprugom poznate pjevačice!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Predivno! Pjevač Parnog valjka objavio nježan video s kćeri, fanovi su odmah reagirali

Pogledaji ovo Celebrity Poznati kirurg otkrio zašto Brad Pitt i u 63. godini izgleda mladoliko: ''Njegovo cjelokupno stanje...''