Supruga osnivača Colonije 15 godina vodila je tešku borbu: ''Ona vrišti od bolova, kako da se čovjek osjeća?''

Svaka deseta žena boluje od endometrioze. O ovoj bolesti knjigu je napisala Valerija Đurđević, koja se s njom borila 15 godina. Na predstavljanju knjige podržale su je mnoge poznate Hrvatice, kao i suprug Boris, osnivač Colonije. Koliko je snage, ali i hrabrosti, trebalo ovom bračnom paru i kroz što su sve prošli, podijelili su s našom Julijom Bačić Barać.

Kad smo početkom veljače objavili prilog o Valeriji Đurđević i njenoj borbi s endometriozom, pokrenuli smo lavinu reakcija.

''Nakon tog priloga svi koji su mi se javili rekli su da su plakali i muškarci i žene, a ja sam mislila da sam ja jedina plakala. Svi su bili dirnuti i jako puno žena mi se javilo'', govori Valerija.

Javljale su joj se žene i pisale:

''Kako su se osjećale viđeno, kako su se osjećale utješeno, da nisu same i da onda i one vide svjetlo na kraju tunela.''

Na promociji njene knjige "Pobijediti endometriozu" bilo je prilično emotivno i za Valeriju i za njenog supruga Borisa koji je godinama s njom proživljavao tešku borbu s bolešću.

''Užasno je bilo teško to gledati. Ne znam kako je ona to preživjela i kako smo mi to preživjeli'', govori Boris.

Pogotovo je teško bilo kad ni hitnu pomoć nisu mogli dobiti na vrijeme.

''Hitna mi se čak par puta nije ni htjela javiti pa sam morao zvati s drugog broja jer su već znali po prezimenu – ah, to je Đurđević i to je samo endometrioza'', prisjetio se Boris.

''Ako bi ja došao u 10 navečer, oni bi došli u 5 ili 6 ujutro kad ona već umire od bolova, vrišti. Kako se čovjek tad osjeća? Užasno nemoćno, ne možeš pomoći.''

Osnivač Colonije supruzi je bio najveća podrška u najtežim trenucima.

''Bio sam s njom na svakom pregledu, kod svakog ginekologa, kod svakog doktora, kirurga, kod svih koji razumiju endometriozu. Cijeli svijet je pretražila što se tiče svih doktora.''

Na promociji knjige Valeriju su došle podržati i neke poznate Hrvatice.

''Valerija, kad je došla iz ratnog područja, došla je u agenciju i od tad je znam, a te moje bivše manekenke su kao moja djeca'', govori Suzy Josipović.

Anđi Marić posebno smeta kad muškarci nemaju sluha za ženske probleme.

''Žensko tijelo je toliko kompleksna struktura. Mi nosimo i stvaramo život, a oni znaju samo za menstruaciju. Svaka žena može nabrojati barem 15 bolesti s kojima se muškarci bore, a oni znaju samo da mi imamo menstruaciju.''

I Ecija Belošević došla je dati podršku prijateljici čijoj se borbi s endometriozom i neplodnošću divi.

''Meni je to jako emotivno jer sam dio te njene priče. Ona je nakon 11–12 godina te borbe, a ja sam nakon puno manje godina borbe dobila svog sina i uopće ne mogu zamisliti kako joj je.''

Ecija je majka postala prije dvije godine nakon što se podvrgnula postupku potpomognute oplodnje. Sin je danas njezin centar svemira.

''Kad je mali, želim iskoristiti svo vrijeme s njim. Kažu da će mi faliti, još uvijek im ne vjerujem.''

Nakon 15 godina borbe s bolešću koja uzrokuje neplodnost Valerija je postala majka i odlučila da neće stati samo na ovoj knjizi.

''Da, to sam već negdje odlučila da će biti još jedna knjiga koja će opisivati samo put do bebe. Možda će se zvati Pobijediti neplodnost.''

Mama je postala s 42, a tata Boris s 53, ali kaže – sin ga pomlađuje.

''Umjesto tableta za bolove dobio sam trening. Teško je u ovim godinama, ali sve je ovo limunada naspram onog što je bilo s njenom endometriozom.''

Njihov sin Max ima četiri mjeseca i obojao je njihov svijet najljepšim bojama.

''Super je, on je baš veseljak, stalno se smije. Jednostavno uživamo svaki dan.''

''Nevjerojatno mi je kad dođem doma i primim malog sina i mislim si – ovo nije bilo tako prije'', kaže Boris.

Danas kad drže svoje dijete u rukama, za sve godine borbe, operacija, sati i sati u bolnici mogu samo reći – vrijedilo je.

