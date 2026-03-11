Hrvatska dizajnerica pariški san pretvorila u stvarnost: ''Nisam bila svjesna u što se upuštam!''

Od ateljea do modne piste u Parizu - Martina Herak ostvarila je san mnogih dizajnera. Patricia Novaković otkrila je koliko treba za pripremu jedne kolekcije i zašto je htjela odustati od karijere.

Dok mnogi mladi dizajneri tek sanjaju o međunarodnoj pisti, hrvatska dizajnerica Martina Herak taj je san pretvorila u stvarnost. Njezine kreacije nedavno su predstavljene na platformi Flynig Solo u Parizu, gradu u kojem se već desetljećima diktiraju pravila svjetske mode.



''Kada su mi javili da sam prošla natječaj, bila sam neću reći uzbuđena nego jako nestvarno, šta se dešava, ni sama nisam bila svjesna u šta se upuštam iskreno, za svakog modnog dizajnera ovo je jedan veliki trofej i jedna velika odgovornost'', govori nam Martina.

Za svakog dizajnera postoji nekoliko trenutaka koji zauvijek ostanu urezani u karijeri, pa tako i za Martinu, a jedan od njih je svakako i onaj kada je shvatila da će njezina kolekcija biti predstavljena upravo ondje gdje su karijere izgradili najveći modni vizionari, i to se odmah moralo javiti, a komu drugomu nego:



''Naravno mami i tati, oni su mi uvijek bili najveća podrška, tata je u Rijeci i on kao muško tu i tamo bi postavio pitanje, njemu bi isto plakala i šizila ne mogu ja to, previše je toga, onda je bio došao kod mene u Poreč i rekao wow jel ti ovo za Pariz, pa to super izgleda, i onda je mama došla na kraju kako smo se i dogovorile i isto je bila oduševljena'', priča nam Martina.

Iako modna revija traje svega nekoliko minuta, za Martinu put do piste značio je mjesece rada u ateljeu.



''Ja sam nekako entuzijastična pa sam ju počela pripremati 2, 2 i pol mjeseca prije, međutim tu je dosta posla, dosta je kompleksna bila kolekcija i naravno da na kraju sve bude u zadnji trenutak i naravno da sam 2 dana prije polaska u Pariz i dalje završavala kolekciju'', priznaje.

Svaka kolekcija počinje samom idejom pa je tek onda razvija kroz sam proces rada.



''Ima nešto što ja zovem the curse of collection, negdje na sredini kolekcije i onda si postavim pitanje je l' to dovoljno dobro, dajem sve od sebe, svo srce ljubav, međutim ova kolekcija me baš iscrpila i pitala sam se je li to dovoljno da bude prikazano u jednom velikom Parizu''.

Dok modna industrija često prati trendove koji se mijenjaju iz sezone u sezonu, ova dizajnerica na odjevne komade gleda nešto drugačije.



''Ja sam netko tko ne prati trendove, ja i radim bezvremensku modu, tu i stvaram za žene koje će to odjenuti u 2026. i ponovno za nekoliko godina, ne znam evo ne volim kroksice i ne volim prozirne štrample. Mislim da se svatko može odjenuti kako želi, ipak je odjeća odraz nas'', priča Martina.

Iza glamura modne piste uvijek postoji druga skrivena scena, užurbani backstage, posljednji popravci na odjeći i trenuci koji se pamte cijeli život, a katkad je sav taj pritisak previše i za ovako iskusnu dizajnericu.



''Pa došlo mi je nekoliko puta da odustanem moram biti iskrena, neću podcjenjivati druge poslove, mi nemamo tekstilnu industriju, i stvarno mi je došlo par puta da kažem dosta više ne mogu, ali ljubav je jaka, evo me tu sam, došla friško iz Pariza'', kaže.

Nakon što je svoje kreacije predstavila na jednoj od najprestižnijih modnih pozornica na svijetu, pred Martinom Herak sada se otvara novo poglavlje - ono u kojem snovi dobivaju još veće ambicije.

