U kuhinji omiljenog chefa s društvenih mreža kojeg prati gotovo 140.000 ljudi!

Kuhanje mu je ljubav, strast, ali i zabava. A kako se zabavlja dok priprema svoja jela, najbolje dokazuju videzapisi koje objavljuje. Antonio Brajković, mnogima je omiljen kuhar s društvenih mreža, koji je popularnost, među ostalim, stekao uzrečicom ''Lets cook''. U njegovoj kuhinji, u kojoj nastaje kulinarska magija, bila je naša Jelena Prpoš.

Gotovo da je nemoguće da vam se ova, sada već dobro poznata,

izreka još poznatijeg kuhara s društvenih mreža ne ureže u pamćenje. Još kada joj se dodaju kulinarske bravure i dopadljivi videozapisi, sigurno ćete barem probati i sami se snaći u kuhinji.



Recepti su jednostavni. Barem tako izgledaju dok ih priprema

ovaj mladi zaljubljenik u kuhinju.



''Kad sam krenuo snimati, kolegica mi je rekla da moram imati neki uvod. Što ću reć. I onda mi je pokazala jednog influencera koji je govorio, bio je strani influencer. Let's do some cooking. I onda sam ja, tako mi je došao on, kao što da kažem, da pokaže malo biceps, i rekao sam samo let's cook i to je to'', ispričao nam je Antonio.



Već iz prvog pogledanog videa jasno vam je kako je ovdje riječ o beskrajno optimističnom virtuozu s kuhačom i nožem. Dok snima i kuha, potpuno je svoj.



''Osjećam se slobodno, kao da mogu raditi što hoću i ima taj neki osjećaj da mogu sve. Kažem koju foru, nekad malo prostačim i tako. Najjača su mi videa u dva u jutro kad snimamo, dva, tri u jutro. To su specijali'', priča.

Zbog popularnosti, ovom Istrijanu s adresom u selu Štrmac, ne pada na pamet tražiti popust na tržnici. No ondje najčešće nalazi inspiraciju za svoje recepte. Baš kao i na svojoj zemlji i masliniku.



U zadatak si je Antonio dao svaki dan objaviti jedan recept. Uz to radi i u restoranu pa ima osjećaj da je stalno u kuhinji. No nije mu teško. Jer ovo je njegova strast od najmanjih nogu.



I prije nego što je bio punoljetan, Antonio je pripremao marende za radnike. Radio duple smjene. Željan učenja i napretka.

''Treba vremena i prakse. Ništa ne ide preko noći. Jednostavno treba nekad žrtvovati vrijeme, ne gledati toliko na novac, nego ako si spreman uložiti svoje vrijeme, da dobiš neko znanje, to će se kasnije vratiti'', zaključio je te dodao.

''Htio bih kuhati da mi je svaki dan restoran pun i da je domaća hrana. I da koristim prirode namirnice, lokalne i da kuham kako ja želim. Iako će neko to meni nagraditi s Michelinom i Zvijezdicom, dobro, ako ne, ne'', kaže.



Možda još nema Michelin zvjezdicu, ali svakako je osvojio srca svojih

pratitelja. Njih gotovo 150 tisuća.

''Jaka priča! Jako puno me prate klinci, pa mi je nekad žao kad nekad prostačim. Dobijem brdo videa gdje se klinci deru let's cook, jaka priča'', potvrđuje.



I baš zato nastavit će osmišljavati nove recepte. Biti uporan i strpljiv, što je, kaže, odlika vrhunskih chefova. I maštati o vlastitom restoranu.



Omilljena hrana za utjehu?

Knedle sa šljivama i špageti pomidora.

Za koga bi najviše volio kuhati?

Pa volio bih kuhati za sve ljude koji voli sve jesti i nije ih strah ništa probati.



Lets cook!

