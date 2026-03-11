Nekadašnji holivudski ljepotan ostao bez krova nad glavom: Ovo je iznos koji duguje stanodavcu!

Glumac Mickey Rourke deložiran je iz kuće u Los Angelesu zbog duga od 59.100 dolara za stanarinu, a sud je nekretninu dodijelio stanodavcu nakon što glumac nije reagirao na obavijest o iseljenju.

Glumac Mickey Rourke pravomoćno je deložiran iz kuće u Los Angelesu nakon što nije podmirio dug za stanarinu, odlučio je sud.

Presuda je donesena u korist stanodavca Erica T. Goldieja, a stigla je samo mjesec dana nakon što je Rourke odbio novac koji su mu obožavatelji prikupili putem GoFundMe kampanje.

Goldie je pokrenuo sudski postupak tvrdeći da mu glumac duguje 59.100 dolara (oko 54.500 eura) za neplaćene najamnine za kuću u blizini avenije Drexel. Budući da Rourke nije reagirao na obavijest o deložaciji u zakonskom roku, sud je presudio u korist vlasnika nekretnine.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Biste li ih vi nosili? Futuristički detalj srpske folkerice ukrao je svu pažnju!

Prema dokumentima do kojih je došao Daily Mail, sud je stanodavcu dodijelio trenutačno pravo na posjed kuće te je raskinut i ostatak ugovora o najmu, što znači da Rourke više ne može boraviti u toj nekretnini.

Prošlog mjeseca obožavatelji su pokrenuli GoFundMe kampanju u kojoj je prikupljeno oko 100 tisuća dolara (92.000 eura), no glumac je odbio prihvatiti taj novac i cijelu akciju nazvao "okrutnom sramotom".

Mickey Rourke Foto: Profimedia

U siječnju je, razgovarajući s fotografima u Los Angelesu, rekao da uopće nije znao da je kampanja pokrenuta.

"To je napravila neka žena koja je radila za mene. Znate, ja ne znam ništa. Sramim se toga i stvarno sam bijesan. Osvetit ću se za to, u redu, ali nije pravo vrijeme, siguran sam", rekao je tada.

Mickey Rourke (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Mickey Rourke (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Rourke je obavijest o deložaciji dobio 18. prosinca, uz rok od tri dana da plati dug ili napusti kuću. U toj nekretnini s tri spavaće sobe živio je od ožujka 2023., a prema ugovoru je mjesečna najamnina iznosila 5.200 dolara (oko 4.800 eura).

Pogledaji ovo Celebrity Nives Celzijus pokazala poruke koje dobiva od bivšeg supruga Dine Drpića

Iako službeno nije odgovorio na tužbu, novinarima je navodno rekao da je kuća imala brojne probleme.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

"Sudoper u kuhinji nije radio, bile su dvije kupaonice, jedna kupaonica nije imala vode, nije bilo grijanja, klima uređaji ne rade, a imali su štakore i miševe. Kuća je izgrađena kasnih dvadesetih, pa je pod bio sav truo, kao ispod sudopera, tako da su miševi i štakori izlazili. Ne želim živjeti ovako, znate", poručio je.

OVDJE pogledajte prizore zapuštene kuće.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Adi Šoše otkrio nam je svoje rituale pred koncert, ali i čime ga oduševljava sestra Lejla!

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovako je izgledala mala Victoria Beckham: Zbog majke je pokazala uspomene koje rijetko dijeli