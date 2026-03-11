Tko je unuka Donalda Trumpa? Snimkom s vojnim helikopterima izazvala buru na internetu

Kai Trump ponovno je postala viralna nakon što se internetom proširila snimka na kojoj pozira na pisti s vojnim helikopterima u pozadini, no kasnije se pokazalo da je riječ o starijem videu koji nema veze s aktualnim događajima.

Kai Trump (18), unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa, posljednjih se godina sve češće pojavljuje u javnosti i na društvenim mrežama.

Mlada influencerica i talentirana golferica nedavno je ponovno privukla pažnju nakon što se internetom proširila snimka na kojoj pozira na aerodromskoj pisti s vojnim helikopterima u pozadini. Iako je video izazvao brojne reakcije i kritike, kasnije se pokazalo da je riječ o starijoj snimci koja nema veze s aktualnim svjetskim događajima.

Kai je rođena 12. svibnja 2007. u New Yorku kao najstarije dijete Donalda Trumpa Jr. i Vanesse Trump. Odrastala je u jednoj od najpoznatijih američkih političko-poslovnih obitelji pa se već od djetinjstva povremeno pojavljivala u javnosti.

Tijekom tinejdžerskih godina postala je aktivna na društvenim mrežama, osobito na TikToku, gdje dijeli trenutke iz svakodnevnog života i putovanja. Osim toga, poznata je i po velikoj strasti prema golfu, sportu kojim se ozbiljno bavi još od malih nogu.

Zahvaljujući dobrim rezultatima na terenu, privukla je pozornost američke sveučilišne golf scene, a često se pojavljuje i na događanjima povezanima s obitelji Trump, zbog čega se njezino ime redovito spominje u medijima.

Kai je prošle godine pokazala unutrašnjost djedova aviona vrijednog 100 milijuna dolara, a OVDJE pogledajte više.

