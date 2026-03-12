Fanovi iz cijelog svijeta hvale hrvatsku pjesmu za Eurosong: "Zaslužuje pobjedu!"

Spot za ovogodišnju hrvatsku eurovizijsku uzdanicu "Andromeda" objavljen je na službenom kanalu Eurosonga.

Ostalo je točno dva mjeseca do prvog polufinala Eurosonga 2026., koji će se održati u Beču. U prvoj večeri 70. izdanja najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja natjecat će se i Hrvatska koju predstavlja peteročlani ansambl LELEK.

Spot za njihovu pjesmu "Andromeda" objavljen je u srijedu na službenom kanalu Eurosonga, na kojem trenutno broji oko 42 tisuće pregleda.

Galerija 24 24 24 24 24

Video je snimljen u šumi te ocrtava riječi pjesme. Djevojke iz grupe se pojavljuju u bijelim haljinama te na rukama i licu nose tetovaže o kojima i pjevaju. U pojedinim scenama okupljaju se u krug, pjevajući prema nebu, a u središtu vizualne priče nalazi se žena koja kroz šumu nosi dijete, dok je progoni mračna figura u crnom plaštu.

Oni koji dosad nisu imali prilike pogledati spot na kanalu Dore, gdje stoji od početka siječnja, sada prvi puta imaju prilike gledati, a reakcije nisu izostale.

Grupa Lelek - 2 Foto: In Magazin

LELEK Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lelek - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji u Hrvatskoj uređuje kuću od pet tisuća eura pohvalio se velikim napretkom!

"Ovo je remek-djelo! Pozdrav iz Grčke", "12 bodova iz Poljske", "Koliko epično želite da bude? Da!", "Zaslužuje Top 5, ne mogu lagati", "Hrvatska zaslužuje pobjedu", "Šaljem ljubav iz Belgije", "Prekrasno. Ikonično. Ajmo Hrvatska!", "Ne mogu riječima opisati koliko je ovo divno. Moj favorit je otkako je objavljena", "Dark horse ove godine!", "Bravo komšije. Slušam po ko zna koji put i svaki put se naježim. Pozdrav iz Srbije", "Zašto je ovo samo 24. na kladionicama?", "Izvanredno, Oduševljen sam. Spektakularno. Emotivno. Srceparajuće. Prekrasno. Pozdrav iz Kanade", "Jedina prava umjetnost ove godine", pišu fanovi ispod spota.

Grupa Lelek - 7 Foto: In Magazin

LELEK Foto: Screenshot

Iza ovog mističnog naslova krije se mnogo više od moderne pjesme – "Andromeda" je emotivna oda ženskoj snazi, kolektivnoj povijesti i dubokom identitetu, koji se prenosio s koljena na koljeno. Inspiracija je, kako članice LELEK-a same kažu, žene katoličke vjeroispovijesti s prostora Bosne i Hercegovine iz vremena Osmanskog carstva.

Zorja i Lelek Foto: Instagram

LELEK - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Grupa Lelek Foto: Josip Moler/Cropix

"Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred koji su bake imale, prenosile svojoj djeci i unucima", objasnila je jedna od članica, Korina, za IN magazin.

LELEK Foto: YouTube Screenshot

LELEK - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

LELEK - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lelek Foto: Josip Moler/Cropix

U tim teškim povijesnim vremenima, suočene s prijetnjom otmice u roblje, prisilnim brakovima i nasiljem, mnoge su se žene odlučile na poseban čin – tetoviranje križa na svoje tijelo kao simbol zaštite, vjere i osobnog identiteta. To nije bio tek kozmetički potez, već ritual s dubokim značenjem i obrednom težinom, koji su majke i bake prenosile svojoj djeci i unucima.

Gdje trenutno stoji na kladionicama Hrvatska, pogledajte OVDJE.

Kako je pjesmu komentirao Baby Lasagna, pogledajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani folk-pjevač jedva je izgovorio nekoliko riječi nakon bratove smrti: ''Izgubio sam pola sebe...''

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner ponosno pokazala sina, svi kažu da je preslika oca Vlade Kalembera